Eurizon: van egy befektetés, amivel nagyot lehet kaszálni idén

Portfolio 2023. február 09. 10:45

A hazai befektetési alapok piacán tavaly egyértelműen a rövid kötvények és pénzpiaci alapok voltak a slágerek, ezekbe áramlott a legtöbb friss tőke. Az Eurizon Asset Management Hungary szakértői a társaság mai sajtóeseményén kiemelték, hogy a csökkenő, de továbbra is magas infláció idén is pozitív reálhozamot hozhat a befektetőknek a kötvénypiacon, a részvények viszont háttérbe szorulnak, igaz, itt is lesz keresnivaló.