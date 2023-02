Óriások feszülnek össze: eljön az árháború éve?

Úgy látszik a 2020-as években eljött annak az ideje, hogy egymás farkasaivá váljanak a nagy technológiai óriások. Az Apple sikeresen szabályozta le a Facebookot a 2021 tavaszi új adatvédelmi irányelveivel. Most pedig egy újabb – várhatóan ennél jóval erősebb – technológiai háborúba csöppenünk bele éppen. A Microsoft a ChatGPT segítségével kíván versenyezni innentől kezdve az internetes keresések eddigi egyeduralkodójával, a Google-lel.

Elindult az adok-kapok

Amikor 2020 decemberében az azóta már Meta Platforms néven futó Facebook egész oldalas hirdetéseket adott fel mértékadó pénzügyi médiumok felületein betámadva az Apple akkor még csak tervezett adatvédelmi irányelv változtatásait, még nem igazán fogta fel a világ azt, hogy itt bizony egy komoly villongás vette kezdetét a két technológiai óriás között.

Négy hónappal ezután, 2021 áprilisában aztán már látszott, hogy az akkori iOS 14.5 frissítés már nem fog viccelni, és bizony minden egyes alkalmazás és applikáció letöltésekor rákérdez arra, hogy a felhasználói adatok követhetőek-e és átadhatóak-e harmadik fél számára.

Azóta már látjuk, hogy

ez az elsőre picinek tűnő lépés milyen jelentős mértékben megnehezítette a közösségimédia-vállalatok számára a felhasználóik monetizációját.

A befektetői társadalom viszont akkoriban még meglehetős nyugalommal szemlélte ezeket a híreket, és a Facebook 2021 első nyolc hónapjának az egyik szárnyaló papírja maradt, igaz 2021 tavasza még az extrém pénznyomtatás időszaka volt. Mindez jól látható a 2019. január 2. és 2023. február 10. közötti heti gyertyás grafikonon is:

Forrás: Concorde

Jött a mélyrepülés

Senki sem hitte el 2021 tavaszán, hogy a 2021 áprilisi Apple adatvédelmi irányelv megváltoztatása egy gamechanger esemény lesz a közösségimédia-vállalatok életében. Aztán 2022 első gyorsjelentésekor a Meta Platforms bevallotta, hogy

éves szinten nagyjából 10 milliárd dolláros kiesést okoz nekik az, hogy az Apple eszközein nehezebbé vált a felhasználói adatok potens hirdetéssé történő konverziója.

Ezzel ki is esett a növekedési lehetőség egy időre a világ vezető közösségimédia-vállalatából, ami miatt az árfolyam bő egy év alatt a negyedére esett le. Utána jött az elmúlt hetek feltámadása, de még ezzel együtt is látható, hogy a Meta Platforms súlyos sérüléseket szedett össze az Apple pofonjától.

Új sztori indul

Ez a történet a legnagyobb technológiai vállalatok világából már inkább a múlté, ám a 2020-as évek – sokszor sajnos – nem unalmas tempójának köszönhetően máris itt van az új technológiai háború a nyakunkon, aminek az első komoly csatáját a Microsoft hirdette meg a Google ellen.

Az idei év eddigi egyik legfontosabb részvénypiaci eseménye

az OpenAI és a Microsoft ChatGPT nevű mesterséges intelligencia alapú alkalmazásának berobbanása

volt a köztudatba, villámgyors, eddig soha semmilyen alkalmazás esetében nem látott sebességgel. Az egész kérdezz-felelek típusú „beszélgetés” a ChatGPT mesterséges intelligenciájával döbbenetes változások lehetőségét hozhatja el az elkövetkező években az életünk nagyon sok területén. Ennek a változásnak az előszelét érzékelik a szakértők, az érdeklődő lakosság és a befektetői társadalom is világszerte.

A befektetői fantáziát kiváló módon megmozgatni képes esemény ennek a chatbotnak a széleskörű alkalmazhatósága. Látszik, hogy elképesztő lesz a változás, új iparágak fognak létrejönni, miközben régiek tűnnek el. Rengeteg befektetés fog ide áramlani és hatalmas a jövőbeli profitok lehetősége is.

A mesterséges intelligencia tőkepiaci kánaánja alighanem eljön,

már inkább csak az ideje a kérdéses, és az, hogy kik és miképpen fognak profitálni ebből. Ennek a nagyreményű bizonytalanságnak volt a nyertese az idei év eddig eltelt hat hetében az Nvidia, mint vezető chipgyártó, a folyamat nagyon hasonlít ahhoz, mint amikor a 2021-es évben a metaverzum izgatta fel a befektetői fantáziát.

Mert egy dolog biztos ebben a sztoriban: a megvalósításhoz ugrásszerű számítási kapacitás növekedésre lesz szükség, amihez egyre több és egyre jobb chipre lesz igény. Az Nvidia heti gyertyás grafikonja így mutat 2020. január 2. és 2023. február 10. között:

Forrás: Concorde

Világoskék téglalap mutatja a 2021 őszi metaverzum rali heteit, amikor többek között a Facebook átnevezése és új metaverzum orientált stratégiájának a nyilvánosságra hozatala fűtötte a kiváló befektetői hangulatot, és okozott hat hét alatt 58 százalékos árfolyamemelkedést. Idén a Nasdaq-100 index eddigi 12 százalékos pluszával szemben az Nvidia 46 százaléknyi szárnyalást mutathat fel.

Jött a hadüzenet

A ChatGPT-sztori még alig három hetes, a Microsoft a 2023. január 23-i hétfőn, piacnyitás előtt jelentette be a stratégiai együttműködést, és a hírek szerint 10 milliárd dolláros befektetést a chatbotot fejlesztő OpenAI-ba. A január 20-i szintekhez képest a február 7-i kereskedés zárásáig a Microsoft 11,4 százalékot, a Google 9,8 százalékot, míg a Nasdaq-100 index 9,5 százalékot emelkedett. A piac és a két technológiai behemót szinte teljesen együtt mozgott. Ám ekkor, február 7-én a piaczárás után robbant a bomba: a Microsoft campusán Satya Nadella bejelentette az Edge kereső új, OpenAI által felturbózott verzióját, amelyben a mesterséges intelligencia által irányított chatablak fogja segíteni a felhasználókat a böngészés során.

Ezzel a bejelentéssel egyidejűleg hadüzenetet is küldött az Alphabet-Google részére, hogy a jövőben az internetes keresések piacán, amiből a Google árbevételének a többsége származik, szeretne magának a jelenlegi tortából nagyobb szeletet kihasítani. Satya Nadella szerint a ChatGPT integrálása a keresés funkciókba szét fogja verni az ezen eddig elért magas marginokat.

A tét nem kicsi.

A jelenleg 1958 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkező Microsoft az Apple után az Egyesült Államok második legnagyobb vállalata, míg az 1212 milliárd dolláros tőkeértékű Alphabet-Google a harmadik. A következő ábrán a 2022-es éves árbevételi számok láthatóak, és az, hogy ebből mennyi származott az internetes keresésekből:

Előny a Microsoftnál?

Míg a Google esetében az árbevétel 57 százaléka érkezik az internetes keresésekből származó hirdetési bevételből, addig a Microsoft esetében ez az arány mindössze 5 százalék. Éppen ezért érdekes pillanatot élünk meg most a húsz éve ezen a fronton verhetetlennek tűnő Google kapcsán. Úgy tűnik, hogy a ChatGPT integrálásával momentuma lehet a Microsoftnak egy eddig reménytelennek tűnő harcban. A két cég közötti keresési bevételekben meglévő nagyságrendi aszimmetria a kihívó félnek, a Microsoftnak kedvez jelenleg, a cég Nadella szerint hajlandó az elkövetkező időszakban a saját – a Google-éhez és a saját árbevételéhez képest elhanyagolható nagyságú – keresési árbevételéről is lemondani azért, hogy a Google ne keressen annyi pénzt.

From now on, the (gross margin) of search is going to drop forever

- nyilatkozta Nadella a Financial Timesnak. Ennek a dolognak pedig a fele sem tréfa az internetes hirdetési piacot uraló Alphabet-Google és nem mellékesen a Meta Platforms számára sem. Egy minden tekintetben döbbenetesen erős, de ezen a területen pici szereplőnek minősülő éhes száj jelentette be az igényét a jövőbeli tortájuk egy részére. A részvénypiac pedig már reagált is elég gyorsan. A Google anyacég Alphabet grafikonja napi gyertyákkal így mutat 2022. július 1. és 2023. február 10. között:

Forrás: Concorde

Három nap alatt (kék téglalap) 12,1 százalékos árfolyamesés következett be Nadella „hadüzenetére”.

Könnyen lehet, hogy a 2023-as év az árháborúk éve lesz a nagy technológiai vállalatok életében. A Tesla domináns pozícióját kihasználva csökkentette árait január elején, aminek a célja az értékesítések felpörgetése és a kihívó kisebb gyártók kiszorítása a piacról. A Microsoft - hozzájutva a ChatGPT pillanatnyi technológiai előnyéhez - pedig kihívóként hirdet háborút az eddig egyeduralkodó Google ellen az internetes keresések világában.

Elképzelhető, hogy a 2023-as évben a vezető technológiai vállalatok közötti verseny nem a növekedési potenciálokról, hanem a fájdalomtűrő képességről fog szólni. Ez pedig rövid távon nem lenne jó hír a vállalati eredmények szempontjából.

Címlapkép: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images