435 milliárd forint árbevételt termelt tavaly a Hiventures portfóliója

Hat év alatt 84 milliárd forintot fektetett hazai vállalkozásokba az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures, amelyből 2022-ben 24 milliárd forintot realizált - tájékoztatta a tőkealap-kezelő keddi közleményében a Portfolio-t. A tavalyi évben 435 milliárd forint árbevételt termeltek a Hiventures portfóliójában szereplő cégek.

Összesen 3615 foglalkoztatott, 165 darab saját szabadalom és védjegy, 435 milliárd forint árbevétel 44 százaléknyi exportrészesedéssel: ezek voltak a főbb számai 2022-ben a Hiventures 446 startupot és 32 érettebb vállalatot tömörítő portfóliójának, amelyben egyre nagyobb teret nyernek a közép-és nagyvállalkozások. A 24 milliárd forintos tavalyi összbefektetésével a társaság továbbra is Közép-Kelet-Európa egyik legaktívabb tőkebefektetőjének számít.

2022: a vállalati üzletág éve

A Hiventures 2019-ben indította el vállalati üzletágát, amivel segítséget nyújt a generációváltás, a beruházás, a fejlesztés vagy éppen fúzió előtt álló hagyományos vállalkozások számára. Az indulás óta nagy utat járt be a tőkebefektető: „a tőkefinanszírozás, mint növekedést biztosító alternatíva, startup körökön kívül Magyarországon kevésbé volt elterjedt. Így mikor elindítottuk a már érettebb vállalkozásokat célzó termékportfóliónkat, azt a szerepet is felvállaltuk, hogy felkészítsük a piacot – eloszlassuk a kétségeket, feltárjuk a hitel és a tőkebefektetés közti különbségeket, valamint megmutassuk a konstrukcióban rejlő lehetőségeket” – idézi a közlemény Katona Bencét, a Hiventures vezérigazgatóját (címlapképünkön).

A törekvés eredményessége a számokban is megmutatkozik: 2022-ben már 32 vállalattal dolgozott együtt a Hiventures, mintegy 17 milliárd forint forrást biztosítva számukra.

Ezzel a társaság több mint 410 milliárd forint árbevételhez segítette hozzá a KKV-kat, valamint hazai nagyvállalatokat.

Elsősorban gazdaságfejlesztési célú tőkebefektetésekről számoltak be, amelyek révén a cégek leginkább versenyelőny kiépítését vagy megtartását célzó beruházásokat, kapacitásbővítéseket valósítottak meg. A Hiventures közreműködésével realizálódhatott többek között a rekordnagyságú, 5 milliárd forintos tőkeemelés az UBM Csoport részére vagy a Solar Markt energetikai beruházása is.

A vezérigazgató hozzátette: „Egyre élénkebb az érdeklődés, az idei évre vonatkozóan is tízmilliárdos nagyságrendben vannak tárgyalási vagy döntési szakaszban lévő ügyleteink”. Emellett kiemelte, hogy a finanszírozási paletta is kibővült, így már tőzsdei cégeknél is tudnak befektetéseket eszközölni, mint amilyen Masterplast vagy a Sundell ügylet volt.

Szisztematikus építkezés a startup üzletágban

Kezdenek beérni a korábbi startup befektetések, ezt jelzi az exitek növekvő száma és értéke is. A tavalyi év egyik meghatározó ügyletét a NowTechnologies kerekesszékes innovációja jelentette, amit egy világelső globális cég vásárolt fel.

Ugyanakkor markáns fókuszváltás is zajlott az üzletágban, az eddigi akvizíciós berendezkedést egy portfóliómenedzsment-célzatú, további értékteremtést előtérbe helyező látásmód váltotta fel.

Természetesen az új befektetések sem maradtak el: harminc új induló innovatív cég csatlakozásával közel 450-re duzzadt a Hiventures startup-portfóliója, amelynek összesen 7 milliárd forintot folyósított a tőkealap-kezelő 2022-ben.

Címlapkép: Katona Bence a Portfolio konferenciáján Fotó: Portfolio