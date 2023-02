Új vezérigazgató a Diófa Alapkezelőnél

A Diófa Alapkezelő Zrt. Mikesy Álmost nevezi ki elnök-vezérigazgatónak. A tőkepiaci és befektetési szakember korábban a Diófa Alapkezelő általános vezérigazgató-helyetteseként és igazgatósági tagjaként vett részt a társaság irányításában - derül ki a társaság közleményéből.



Mikesy Álmos 2009-ben, a Corvinus Egyetemen szerzett közgazdász diplomát nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon, majd elvégezte a BCE és a Bankárképző bankmenedzser szakirányú továbbképzését, 2022-ben pedig átvehette a bécsi WU egyetem MBA diplomáját „Entrepreneurship and innovation” szakirányon.

Mikesy Álmos több mint tizenöt éves releváns üzleti tapasztalattal rendelkezik, korábban kockázati tőke, magántőke és M&A területeken is jelentős vezetői, üzleti tapasztalatot szerzett. Pályáját 2007-ben a Magyar Fejlesztési Banknál kezdte, ahol makrogazdasági elemzőként, majd projektvezetőként dolgozott. Részt vett a bankcsoport új alapkezelője, a Hiventures Zrt. felépítésében, ahol először üzletfejlesztési vezetőként, majd befektetési igazgatóként, végül vezérigazgató-helyettesként dolgozott. A Diófa Alapkezelő igazgatóságának 2021 áprilisában lett tagja, ekkortól töltötte be a vállalat általános vezérigazgató-helyettesi tisztségét is egy éven keresztül. Ezek mellett az elmúlt évek során számos pénzügyi vállalat felügyelőbizottságának tagjaként vagy elnökeként szerzett szerteágazó szakmai tapasztalatokat.

Február 22-től a Diófa Alapkezelő Zrt. Mikesy Álmost nevezi ki vezérigazgatójának, igazgatóságának elnöki tisztségét ezentúl szintén a szakember látja el, mellette az igazgatóság tagjai Barlai Róbert és Oláh Márton maradnak - olvasható a közleményben.

Az alapkezelő vezérigazgatói posztját az utóbbi egy évben Benczédi Balázs töltötte be, az nem derül ki a közleményből, hogy ő hol folytatja pályafutását.

Címlapkép forrása: Diófa Alapkezelő