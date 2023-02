Jön Zuckerbergék válasza az AI-őrületre

A Meta egy új nyelvi modellt képzett ki, jelentette be pénteken Mark Zuckerberg vezérigazgató. A LLaMA nevű modell célja, hogy segítse a tudósokat és mérnököket a mesterséges intelligencia alkalmazási területeinek kutatásában, a technológia a későbbiekben majd matematikai problémákat oldhat meg, illetve tudományos kutatásokat is tud majd végezni.

A Meta új modelljét a cég Fundamental AI Research (FAIR) csapata fejlesztette ki, a technológia nyilvánosság elé tárása pedig egy olyan környezetben történik, amikor a nagy technológiai cégek és a tőkeerős startupok egyaránt versenyt futnak a mesterséges intelligencia technikák terén és a technológia kereskedelmi termékekbe való integrálásában.

A cégvezér szerint ígéretes az alkalmazás a szöveggenerálásban, a beszélgetésekben, az írott anyagok összefoglalásában és az olyan bonyolultabb feladatokban is, mint a matematikai tételek megoldása vagy a fehérjeszerkezetek előrejelzése.

A Meta szerint a technológiájuk több szempontból is különbözik a konkurens modellektől. Például többféle méretben lesz elérhető, 7 milliárd paramétertől 65 milliárd paraméterig - a nagyobb modellek üzemeltetése jellemzően többe kerül, az OpenAI Chat-GPT 3 például 175 milliárd paraméterrel rendelkezik. A Meta azt is elmondta, hogy modelljeit a kutatói nyilvánosság számára is elérhetővé teszi, és várják a szakemberek feliratkozását. A Google LaMDA és az OpenAI ChatGPT alapjául szolgáló modellek ezzel szemben nem nyilvánosak.

