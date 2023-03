Visszatért az OTP Lakástakarék, kétféle megtakarítási lehetőséggel

Miután az OTP 2019 októberében , az Aegont is magába olvasztó Erste pedig 2020 októberében úgy döntött, felfüggeszti a lakás-takarékpénztári értékesítést az állami támogatás hiányában, csak a Fundamenta működött ezen a piacon az elmúlt években. Egészen máig: visszatért ugyanis az OTP Lakástakarék, akár 5,64%-os évesített hozammal.

Az OTP Bank március 1-től elindítja a „Lakástakarék” névre keresztelt vadonatúj szolgáltatását – írja a Bankmonitor. Magánszemélyek és társasházak/lakásszövetkezetek számára egyaránt elérhető lesz a szolgáltatás, de az utóbbi csoport részére csak valamivel később indul az értékesítés.

A megtakarítási program sok szempontból hasonlít a 2018 októberében elkaszált lakástakarék-pénztári (LTP) konstrukcióhoz: mostantól akár 30 százalékos befizetésarányos prémiumot is kaphatnak a megtakarítók. A „Lakástakarék Prémium 4×10” és a „Lakástakarék Prémium 8×30” konstrukciók sok szempontból megegyeznek, de van köztük néhány lényeges eltérés, ez mutatja be a Bankmonitor alábbi táblázata.

A teljes időszak alatt akár 240 ezer forint, illetve 1,44 millió forint nyereséget tehetnek zsebre a megtakarítók. Ahogy korábban, úgy most is csak az aktuális befizetés után, egy alkalommal jár a prémium, így, egy ilyen megtakarítás elindítása legfeljebb 5,64%-os éves hozamot (EBKM-et) garantál a 30 százalékos befizetésarányos prémium mellett is.