Nagyobb teret ad a női művészeknek a Tate – a Guerrilla girls törekvései révbe érnek?

A Tate Britain május 23-án mutatja be újrarendezett gyűjteményét, amelynek célja, hogy a 17. századtól napjainkig a női művészek nagyobb hangsúlyt kapjanak - jelentette be a múzeum a hét elején.

A Tate Britain gyűjteményének újrarendezése

A Tate-ben idén tavasszal még több női művész alkotásai lesznek láthatók az Alex Farquharson igazgató által vezetett állandó gyűjtemény átfogó átalakításának eredményeként, amely összesen 350 művész 800 alkotását foglalja magában. „Május 23-án a Tate Britain megnyitja az ingyenesen látogatható, teljesen átrendezett gyűjteményét. Tíz év óta ez lesz az első alkalom, hogy a gyűjteményt újból bemutatják” - áll a Tate közleményében.

„A kiállított kortárs művészek fele nő lesz, Bridget Riley és Tracey Emin-től kezdve Kudzanai-Violet Hwamiig és Lydia Ourahmane-ig. A Tate régóta tartó elkötelezettsége a gyűjtemény diverzifikálása iránt azt jelenti, hogy a galéria a 17., 18. és 19. század nagyszerű női művészeit is bemutatja, köztük sok olyan művészt, akik még soha nem voltak láthatóak a Tate-ben" - teszi hozzá a közlemény.

A Tate-ben újonnan bemutatásra kerülő női művészek közelmúltbeli szerzeményei közé tartozik Joan Carlile egészalakos portréja, aki a feltételezések szerint az első nő volt Nagy-Britanniában, aki hivatásos olajfestőként dolgozott. A múzeum 2016-ban szerezte meg a művet. A Tate 2021-ben emellett a sokkal ismertebb John Singer Sargent testvérének, Emily Sargentnek 29 akvarelljét is megszerezte, amelyek észak-afrikai utazásai során készültek. A festmények egy nagyobb, 440 darabos gyűjtemény részét képezik, amelyet egy családtag fedezett fel egy ládában 1998-ban.

„A Tate Britain új tárlatai megtestesítik a kánon bővítése és a brit művészettörténet diverzifikálása iránti elkötelezettségünket" - mondta Polly Staple, a múzeum brit művészetért felelős gyűjteményi igazgatója közleményében. "Az elmúlt években nagyon sok elképesztő művet hoztunk a Tate gyűjteményébe, és a látogatók hamarosan ezeket az új szerzeményeket is láthatják majd az ismertebb és közkedvelt klasszikusok mellett.”

Guerrilla Girls

A nők nyugati múzeumokban való reprezentációjával a New York-i feminista Guerrilla Girls régóta foglalkozik. A művészcsoport a gorillamaszkot viselő aktivistáiról vált híressé, akik tényekkel, humorral és botrányos képekkel harcolnak a művészetet, a politikát és tömegmédiát átható szexizmus, rasszizmus és korrupció ellen. A 2016 májusában bemutatott, Is it even worse in Europe? elnevezésű projektjük az európai múzeumok és kiállítóhelyek nemi, faji és földrajzi diverzitására voltak kíváncsiak. A 15 kérdésből álló felmérést 383 európai intézményvezetőnek küldték el, amelyre csak minden negyedik megkérdezettől érkezett válasz, az eredményeket pedig utazó kiállítás formájában prezentálták. A megkeresett múzeumok között válaszokkal szolgált a budapesti Ludwig Kortárs Művészeti Múzeum is.

Guerrilla Girls: Do Women Have to Be Naked to Get Into the Met. Museum?, 1989. A Guerrilla Girls jóvoltából. Forrás: e-flux

A művészcsoport által összeállított kérdőívben olyan kérdések szerepeltek, mint „Hány női alkotónak volt egyéni kiállítása az utóbbi 5 évben?”; „A gyűjteményben hány százalékban szerepelnek nőművészek?”; „Milyen arányban kapnak kiállítási lehetőséget a hagyományos nemi szerepeket megkérdőjelező művészek/projektek?”; „Hány afrikai, ázsiai és dél-amerikai művész szerepel a gyűjteményben?”. A beérkezett válaszokat és kommentárokat, az azokból generált kimutatásokat és statisztikákat a kiállítótérben nagy formátumban kivitelezve és a humort, az (ön)kritikát sem mellőzve jelenítették meg.

A kérdőívet kitöltő európai múzeumok gyűjteményében szereplő alkotók átlagosan 22%-a nő, a Ludwig Múzeum itt a mezőny közepén helyezkedett el, az élen a lengyel múzeumok végeztek 28%-kal. Jó helyen állt ugyanakkor az egyéni és csoportos kiállításokon szereplő nőművészek tekintetében. A műtárgy.com megkeresésére a Ludwig Múzeum egy új, 2023-as adattal tudott szolgálni, miszerint jelenleg 103 női művész alkotását őrzi a gyűjtemény, amely az összes alkotó mintegy 21,6%-át teszi ki.

A teljes projekt, valamint a 1985 és 2016 közötti akcióik dokumentációja dedikált portfólió formájában 25 000 dollárért vásárolható meg. A Ludwig Múzeummal való sikeres együttműködést pedig az alábbi üzenettel nyugtázták: „Szövetségesünkként bízunk benne, hogy a jövőben is segítségünkre lesz az „f” betűs szó, a FEMINIZMUS újradefiniálásában.” (“You’re already part of our conspiracy, so we’re keeping our fingers crossed that you will continue helping us reinvent the ’f’ word, FEMINISM, into the future.”)

