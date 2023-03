Csúnyán megütötték a bitcoint, húzott magával minden mást is

A bitcoin árfolyama 5 százalékot esett egyetlen óra alatt, így a jegyzés kéthetes mélypontra került.

Ahogy az lenni szokott, a bitcoinnal együtt más kriptovaluták árfolyama is esni kezdett, az ethereum árfolyama szintén közel 5 százalékkal került lejjebb.

Az esés mögött részben a Silvergate bankkal kapcsolatos aggodalmak állnak, miután a kriptobarát bank árfolyama tegnap több mint 50 százalékot zuhant azt követően, hogy a cég közölte, hogy bizonytalan a további működése.

A Silvergate a kriptoipar legismertebb szereplőinek banki partnere, ezek azonban elkezdték csökkenteni vagy egyenesen felmondani az együttműködésüket, miután a cég közölte, hogy a „kelleténél kevésbé jól tőkésített". Ezt a megfogalmazást maga a bank közölte az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (SEC) benyújtott bejelentésében, amelynek keretében elhalasztotta éves jelentését (és hozzátette, hogy a kitolt határidőre sem valószínű, hogy el tudja készíteni).

Erre válaszul a Coinbase, majd később a Crypto.com is bejelentette, hogy leállította a Silvergate-tel való együttműködést. Az USDC stablecoin mögött álló Circle ezt követően kijelentette, hogy "érzékeny a Silvergate körüli aggodalmakra", és hogy folyamatban van bizonyos szolgáltatásaik megszüntetése.

