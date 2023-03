Már csak pár napod maradt, hogy bevásárolj a megszűnő lakossági állampapírból

Megszűnik a PEMÁP, jön az EMÁP

Az ÁKK múlt héten jelentette be, hogy új sorozatot már nem hirdetnek a Prémium Euró Magyar Állampapírból (PEMÁP), helyette új euró alapú lakossági állampapírt hirdet meg, Euró Magyar Állampapír (EMÁP) néven. Az új papír 3 hónapos Euriborhoz kötött negyedéves kamatfizetéssel, évi 2,944% induló kamattal rendelkezik majd, amelyet 2023. március 17-től vásárolhatnak meg a befektetők a Magyar Államkincstárnál.

Ma megemelték 75 millióval a keretet

Az ÁKK múlt héten azt közölte, hogy a meghirdetett 2028/Y sorozat 400 millió eurós keretösszege hamarosan elfogy, új sorozat pedig nem kerül már kibocsátásra ugyanezen kondíciókkal.

Azért ma az adósságkezelő ezt a 400 millió eurós keretet megemelte 75 millióval, vélhetően azért, hogy az összes beérkező megbízást még be tudják fogadni.

Azt viszont fontos észben tartani, hogy

a 2028/Y PEMÁP sorozatból 2023. március 16-án lehet utoljára vásárolni.

PEMÁP vagy EMÁP, melyik a jobb?

A válasz: attól függ, hogy mire számítunk. A két konstrukció azon kívül, hogy eurós megtakarítást kínál, nem sokban hasonlít egymásra.

A PEMÁP egy inflációkövető állampapír, amelynek főbb tulajdonságai:

2028-ban lejáró, dematerializált, az euró zóna inflációjához kötött, változó kamatozású állampapír, amelynek alapcímlete 1 euró.

A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból adódik össze. A PEMÁP a kamatmegállapítást megelőző évi, átlagos éves euró zóna infláció, mint kamatbázis felett biztosít 0,25% kamatprémiumot.

A PEMÁP kamatfordulója augusztusban van, tehát addig a 2021-es eurózóna inflációval számolt kamatot adja (2,6% 2021-es infláció + 0,25% prémium időarányos része), és utána vált át és ketyeg tovább a 2022-es eurózóna inflációval (8,4% tavalyi éves átlagos infláció + 0,25% prémium).

Ehhez képest az új, Euró Magyar Állampapír (EMÁP)

3 éves futamidejű, negyedévente kamatot fizető,

a 3 hónapos EURIBOR-hoz kötött, változó kamatozást biztosít.

Hogy melyiket érdemes választani, ha euróban szeretnénk megtakarítani, azt a kamat-és inflációs várakozásaink határozzák meg.

Bár most még jól hangzik, hogy az EMÁP éves szinten 2,944%-ot ad, szemben a PEMÁP jelenlegi 2,85%-os kamatával, ne felejtsük el, hogy

a PEMÁP kamata augusztusban fordul, és onnantól kezdve már 8,65%-os kamatot biztosít egy évre, euróban.

Az is igaz, hogy az EMÁP kamatát adó EURIBOR az utóbbi időben emelkedett, azonban várhatóan ennél már nem fog sokkal feljebb kúszni, hiszen az elemzők várakozásai szerint az infláció is lassan tetőzni fog az eurózónában, innen pedig várhatóan lejjebb veszik az irányt a kötvényhozamok is. Márpedig az EURIBOR, piaci kamat révén hamar leköveti a kamatkörnyezet változását, így ez visszatükröződik az EMÁP kamatában.

Az eurózóna inflációja januárban még 8% felett volt és februárban is hasonló szintre várják az elemzők, könnyen lehet, hogy az idei éves átlagos infláció még kellően magas lesz ahhoz, hogy 2024-től még egy jó éve legyen kamatozás szempontjából a PEMÁP-ban megtakarítóknak.

Összességében tehát annak, aki euróban szeretne megtakarítani, érdemes lehet még a következő napokban bevásárolnia a Prémium Euró Magyar Állampapírból.

A PEMÁP és EMÁP főbb jellemzői PEMÁP (2028/Y) EMÁP (2026/U) Futamidő 6 év 3 év Kamatozás módja Változó Változó Kamatbázis eurózóna infláció 3 hónapos EURIBOR Kamatprémium 0,25% nincs Kamat aktuális mértéke évi 2,85% évi 2,944% Kamatfizetés gyakorisága Évente Negyedévente Forgalmazóhelyek Magyar Államkincstár Magyar Államkincstár Forrás: ÁKK, Portfolio

