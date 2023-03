Állampapírt vásárolnál? Mutatjuk, hogy teheted meg ingyen

A megtakarított pénz kamatoztatásának egyik legegyszerűbb és legbiztonságosabb módja az, ha állampapírt veszünk, ezt legolcsóbban a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapírszámlán lehet megtenni. Ebben a cikkben összegyűjtöttük azokat a tudnivalókat, amelyek az első állampapírunk megvásárlásához szükségesek.

Az állampapírok több okból is népszerű befektetésnek számítanak: a vásárlásuk költségmentes és egyszerű is lehet, és infláció feletti hozamot is adhatnak. Az állampapírba befektetett pénzre a magyar állam vállal garanciát, ezért ez a befektetési forma gyakorlatilag kockázatmentes. Az állampapír mellett szóló érv az is, hogy míg a legtöbb befektetés hozamára kamatadót kell fizetnünk, itt ez alól is mentesülhetünk.

Ahhoz, hogy állampapírt tudjunk vásárolni, ehhez érdemes egy Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír-nyilvántartási számlát nyitnunk. Ezt az alábbi helyeken tudjuk megtenni:

a Magyar Államkincstár irodáiban és értékesítési pontjain (ezek listája itt érhető el),

irodáiban és értékesítési pontjain (ezek listája itt érhető el), olyan Postafiókban , amely állampapírok értékesítésével is foglalkozik, valamint

, amely állampapírok értékesítésével is foglalkozik, valamint online, Ügyfélkapu segítségével.

Utóbbihoz a magyarorszag.hu oldalán a „Pénzügy”, majd a „Befektetések, megtakarítások, hitelek”, utána pedig a „MÁP – Értékpapír nyilvántartási-számla nyitás a Magyar Államkincstárban” menüpontot kell választani.

A kincstárnál vezetett értékpapírszámla teljesen ingyenes, vásárlásnál sem kell extra kiadással számolni. Állampapírt vásárolhatunk különböző bankoknál és befektetési szolgáltatóknál is, ezek a pénzintézetek azonban gyakran számlavezetési, vagy egyedi tranzakciós költségeket számítanak fel.

Ha elkészült a számlánk, az állampapírok adásvételét lebonyolíthatjuk

személyesen , az Államkincstár irodáiban,

, az Államkincstár irodáiban, online , ha a számlanyitásnál kértünk WebKincstár hozzáférést,

, ha a számlanyitásnál kértünk WebKincstár hozzáférést, mobiltelefonon, ha MobilKincstár hozzáférést is kértünk.

Az internetes felületeken az állampapírjaink pontos értékét is nyomon követhetjük, akár bankkártyás fizetéssel, azonnal is vehetünk értékpapírokat. A megvásárolt állampapírokat bármikor el lehet adni (bár némelyiknél ezért büntetést számíthatnak fel), lejáratkor pedig az előzetes döntésünktől függően vagy a kincstári számlára kapjuk meg a teljes értéket, vagy egy előre megadott számlaszámra utalják át.

A három legnagyobb kamatot kínáló állampapír 2023. március 14-én Név Sorozat Futamidő Érvényesség kezdete Kamat mértéke Prémium Magyar Állampapír 2030/I 7 év 2023.01.19 16,00% Prémium Magyar Állampapír 2027/K 4 év 2023.01.19 15,25% Bónusz Magyar Állampapír 2026/O 3 év 2023.02.21 15,17% Forrás: https://www.allampapir.hu/

Címlapkép forrása: Getty Images