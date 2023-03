Rettegsz, hogy nem lesz elég nyugdíjad? Itt egy megoldás, évi 150 ezret kaphatsz rá az államtól

Nem sok jót mutatnak a magyar demográfiai adatok: míg idén minden ötödik magyarra jut egy nyugdíjas, 2040-re már minden harmadik állampolgár 65 év feletti lesz. Sokan, de inkább a fiatalok félnek, amikor a nyugdíjakról van szó, hiszen könnyen lehet, hogy néhány évtized múlva már nem is számíthatnak állami segítségre. Így egyre inkább égetővé válik az a kérdés, hogy miként lehet saját magunkat felkészíteni az időskori éveinkre. Szerencsére több olyan konstrukció is megtalálható a piacon, amelyekkel nemcsak megtakaríthatunk, hanem akár állami támogatásban is részesülhetünk.

Valószínűleg minden szakértő egyetért azzal, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer hosszú távon fenntarthatatlan. A problémákat az állam is felismerte, és adóvisszatérítéssel ösztönzi az embereket arra, hogy előre gondoljanak a nyugdíjban eltöltött idejükre. Jelenleg a piacon három olyan nyugdíjcélú megtakarítási konstrukció létezik, amelyek használatával a megtakarítás mellett adóvisszatérítést kaphatunk, ezek a

nyugdíjbiztosítások,

az önkéntes nyugdíjpénztárak

és a nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ).

Amellett, hogy a fentiekkel a befizetett összeg 20%-át is megkaphatjuk állami támogatásként, az előírt tartási időszakkal adómentes megtakarítási formák is egyben. Ebben a cikkben az önkéntes nyugdíjpénztárakkal kapcsolatos legfontosabb információkat gyűjtöttük össze.

Az önkéntes pillér

Az önkéntes nyugdíjpénztárak 1993-ban jöttek létre, tehát idén ünneplik 30 éves évfordulójukat. A működésük viszonylag egyszerű: a csatlakozás után tagdíjat fizetünk, melynek egy kisebb részét a pénztár a saját költségeire fordítja, nagyobb része pedig a számlánkra kerül, amelyek később kiegészülnek a hozamokkal és az állami támogatásokkal. A tagdíjat a munkáltató is átvállalhatja, ezek azonban néhány éve ugyanúgy adóznak, mint a munkabér, így egyre kevesebben választják a cafeteria ezen formáját, főleg úgy, ha ezt az összeget kvázi bérként is kézhez kaphatják (ami erősen hátráltatja a hosszú távú öngondoskodást).

Az önkéntes nyugdíjpénztárak a befizetett pénzeket három részre osztják:

Működési tartalék : ez a pénztár működési költségeit fedezi.

: ez a pénztár működési költségeit fedezi. Likviditási tartalék : itt gyűjtik az átmenetileg nem felhasznált összegeket, ez biztosítja a pénztár fizetőképességét.

: itt gyűjtik az átmenetileg nem felhasznált összegeket, ez biztosítja a pénztár fizetőképességét. Fedezeti tartalék: ebből a tagok szolgáltatásait fedezik, ez az, ami ténylegesen felkerül a számlánkra.

A tagdíjat tudjuk növelni, csökkenteni, illetve eseti befizetésekre is van lehetőség, ha csak egy-egy alkalommal fizetnénk be többet a számlánkra. Fontos, hogy az évek során az infláció csökkentheti a tagdíj értékét, így érdemes lehet indexálást kérni rá, ez a befizetett díjat évente növeli egy bizonyos, előre meghatározott százalékkal.

Miből lesz a hozam?

Amikor a pénztár a befizetett összeget befekteti, az ügyfél választhatja ki, hogy azt milyen kockázatú eszközökbe tegye. Minden pénztárnál elérhető néhány portfólió, amelyekben értékpapírok vannak, és hozamot termelnek a megtakarító számára. A kockázat szempontjából általában az alábbi típusú portfóliókkal találkozhatunk:

Kockázatkerülő portfólió . Amennyiben ezt választjuk, a pénztár alacsony, de biztosabb hozamot kínáló értékpapírokba teszi a pénzünket. Ezt jellemzően azoknak érdemes választani, akiknek a nyugdíjas korig már csak néhány évük van hátra, és nem akarnak veszteséget realizálni a befektetésen.

. Amennyiben ezt választjuk, a pénztár alacsony, de biztosabb hozamot kínáló értékpapírokba teszi a pénzünket. Ezt jellemzően azoknak érdemes választani, akiknek a nyugdíjas korig már csak néhány évük van hátra, és nem akarnak veszteséget realizálni a befektetésen. Kiegyensúlyozott portfólió . Ebben egyaránt megtalálhatóak alacsony és magas kockázatú értékpapírok is, tehát ez közepes hozamot fog eredményezni. Itt persze már az is gyakrabban fordulhat elő, hogy a befektetéseink értéke csökken, ezért ezt a portfóliót a nyugdíj előtt 10-20 évvel érdemes választani.

. Ebben egyaránt megtalálhatóak alacsony és magas kockázatú értékpapírok is, tehát ez közepes hozamot fog eredményezni. Itt persze már az is gyakrabban fordulhat elő, hogy a befektetéseink értéke csökken, ezért ezt a portfóliót a nyugdíj előtt 10-20 évvel érdemes választani. Növekedési portfólió. Általában ez a magasabb kockázatú értékpapírokat jelenti, amelyekhez értelemszerűen magasabb lehetséges hozam is társul. Ha 20 évnél több időnk van hátra a nyugdíjig, ezt a portfóliót érdemes választani, hiszen ez a típus hosszú távon magasabb megtérüléssel kecsegtet.

A fentieken kívül egyéb, más névvel ellátott portfóliókból is választhatunk, ezért mindig érdemes elolvasni a leírásukat. Néhány pénztárnál bizonyos időközönként módosíthatunk a portfólión, illetve olyan szolgáltatók is vannak, ahol akár több típus között is megosztható a megtakarítás. Fontos, hogy mindig mérlegeljük a saját helyzetünket, és vegyük figyelembe azt, hogy milyen kockázatot tudunk vállalni. A költségek összehasonlításában a teljes költségmutató (TKM) van segítségünkre, ez mutatja meg, hogy a befizetett összeg hány százaléka kerül levonásra évente.

Az öt legmagasabb éves átlagos hozamot elérő pénztár 2013-2022 között Pénztár neve 10 éves TKM Átlagos nettó hozam 2013-2022 között Allianz Nyugdíjpénztár 1,52-1,60% -0,48%-8,59% Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár 1,90-2,28% 1,35-7,68% Prémium Nyugdíjpénztár 1,39-1,59% 2,94-7,59% OTP Nyugdíjpénztár 0,89-2,04% 0,78-7,08% Aranykor Nyugdíjpénztár 1,55-1,88% 3,04-6,59% Forrás: MNB, Portfolio

Ez lenne a legjobb nyugdíjcélú megtakarítás?

Az önkéntes nyugdíjpénztárak nagy előnye, hogy a portfóliók miatt nem igényelnek befektetési szakértelmet, hiszen az ügyfélnek csak a kockázatvállalási képességét kell meghatároznia. Ezen felül a többi megtakarítási konstrukcióhoz képest viszonylag olcsó is, az éves költséget akár 1% alá is lenyomhatjuk. Az adókedvezmények is egyértelműen az ÖNYP-k mellett szólnak:

a befizetett pénzekre a nyugdíjcélú megtakarítási formák közül a legnagyobb adóvisszatérítést kaphatjuk,

ha pedig legalább 10 éve tagok vagyunk, és elértük a nyugdíjkorhatárt, a 15%-os kamatadó megfizetése alól is mentesülhetünk. A teljes adóvisszatérítés évente a befizetett összeg 20%-a, de maximum 150 ezer forint, ezt évi 750 ezer forintos (ami havi 62500 Ft) befizetéssel tudjuk elérni.

Nem szabad megfeledkeznünk azonban a hátrányairól sem:

10 évig semmiképpen nem férhetünk hozzá a megtakarításunkhoz .

. Az éves adójóváírás nem emelkedik évente, így a magas infláció miatt folyamatosan csökken az értéke .

. Csak néhány portfólió közül lehet választani, amelyek nem biztos, hogy mindenkinek megfelelnek.

közül lehet választani, amelyek nem biztos, hogy mindenkinek megfelelnek. Az adómentesség a nyugdíjkorhatárhoz van kötve , ha azt emelik, csak később vehetjük ki a pénzünket adóterhek nélkül.

, ha azt emelik, csak később vehetjük ki a pénzünket adóterhek nélkül. A tagdíj be nem fizetése nem jár erős szankciókkal, így sokakat nem ösztönöz a folyamatos megtakarításra.

A fentiek értelmében tehát azoknak éri meg az önkéntes nyugdíjpénztár használata, akiknek legalább 10-12 éve van hátra a nyugdíjig, kevés szakértelemmel rendelkeznek a befektetés világában, alacsony költségű befektetési formát keresnek, és fizetnek szja-t, tehát igénybe tudják venni az adóvisszatérítést.

Az alábbi táblázatban az látható, hogy a különféle nyugdíjcélú megtakarítási termékek feltörésekor az időtől függően milyen adóterheket kell megfizetnünk. Az önkéntes nyugdíjpénztárakat 10 év eltelte előtt nem törhetjük fel, ha pedig a két feltétel (10 év eltelte, nyugdíjkorhatár betöltése) közül valamelyik nem teljesül, adót kell fizetnünk. Az összes típusra igaz az, hogy 10 év után és a nyugdíjkorhatár elérésekor adómentesen vehetjük ki a megtakarításunkat.

Nyugdíjcélú megtakarítások adózása Magyarországon Esemény NYESZ Önkéntes nyugdíjpénztár Nyugdíjbiztosítás Feltörés 10 év eltelte előtt 15% szja, 15,5% szho a hozamra, adójóváírás 120%-át vissza kell fizetni Nincs rá lehetőség 6 év előtt 15% kamatadó a hozamra, 6 év után 7,5% kamatadó, az adójóváírás 120%-át vissza kell fizetni mindkét esetben Nyugdíjba vonulás 10 év eltelte előtt 15% szja, 15,5% szho a hozamra 15% szja a tőkére 6 év előtt 15% kamatadó a hozamra, 6 év után 7,5% kamatadó a hozamra, járadék formában adómentes Feltörés 10 év eltelte után 15% szja, 15,5% szho a hozamra, adójóváírás 120%-át vissza kell fizetni Hozam adómentesen kivehető három évente, tőkére 15% szja, 15,5% szho, az első tíz év adóalapja évente tíz százalékponttal csökken Adójóváírás 120%-át vissza kell fizetni Nyugdíjba vonulás esetén 10 év után Adómentes Adómentes Adómentes Feltörés 20 év eltelte után 15% szja, 15,5% szho a hozamra, adójóváírás 120%-át vissza kell fizetni Hozam adómentesen kivehető három évente, első tíz éves befizetés tőkéje adómentes, az efölötti befizetésre 15% szja, 15,5% szho fizetendő (tíz év fölötti tőke adóalapja fentiekhez hasonlóan alakul) Adójóváírás 120%-át vissza kell fizetni Nyugdíjba vonulás esetén 20 év után Adómentes Adómentes Adómentes Forrás: Portfolio-gyűjtés

A megtakarítás felvételére több lehetőségünk is van

Ha betöltöttük a nyugdíjkorhatárt, és megszüntetnénk a számlát, több lehetőségünk is van:

Kérhetjük a teljes összeg járadékként való kifizetését. Ez azt jelenti, hogy a megtakarítást nem egy összegben, hanem bizonyos időközönként, akár havonta is kisebb részletekben fizetik ki. Ez jó megoldás lehet akkor, ha az állami nyugdíjat egészítenénk ki belőle.

való kifizetését. Ez azt jelenti, hogy a megtakarítást nem egy összegben, hanem bizonyos időközönként, akár havonta is kisebb részletekben fizetik ki. Ez jó megoldás lehet akkor, ha az állami nyugdíjat egészítenénk ki belőle. Kérhetjük a teljes összeg egyszerre történő kiutalását.

egyszerre történő kiutalását. A kettőt akár kombinálhatjuk is, tehát felvehetjük a megtakarítás egy részét, a maradékot pedig kérhetjük járadékban.

Amennyiben nem szüntetnénk meg a pénztári tagságunkat, dönthetünk úgy, hogy tovább fizetjük a tagdíjat, de úgy is, hogy elállunk a tagdíjfizetéstől. Ilyenkor a megtakarítás egy részét vagy egészét (maximum 90%-ot) is kivehetjük, de akár benn is tarthatjuk a teljes összeget.

A népszerűsége folyamatosan csökken

Az önkéntes nyugdíjpénztárak népszerűsége folyamatosan csökken: egyre kevesebb az új belépő, mivel nincs elég ösztönző a csatlakozásra, a helyzeten pedig a munkáltatói adóterhek növekedése sem segít. Míg 2011-ben még majdnem 1,3 millió ember volt pénztártag, 2022-re ez már 1,1 millió alá csökkent.

A cafeteria-szabályok módosítását követően láthatóan lecsökkent a munkáltatói tagdíjfizetés aránya a befizetéseken belül, az viszont pozitívum, hogy a tagok befizetési hajlandósága jelentősen nőtt az elmúlt évek során.

