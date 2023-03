Fújja a riadót a neves pénzember: itt várja a következő összeomlást

A Silicon Valley Bank becsődölése után óriási a bizonytalanság a piacokon, sorra remegnek meg a nagy európai pénzintézetek is, és bár a jelenlegi helyzetben még elég keveset tudunk a bankrendszer potenciális sérülékenységéről, de sokak emlékezetében él nagyon is élénken a 2008-as hitelválság réme. Ide tartozik Robert Kiyosaki, a Rich Dad Poor Dad szerzője is, aki akkoriban előre megjósolta a Lehman Brothers-összeomlást, szokásához híven most sem fogta magát vissza a guru, amikor alkalma nyílt a múlt heti kamatdöntés hatásait firtatni.

A múlt hét legfontosabb eseménye a nemzetközi porondon egyértelműen az amerikai kamatdöntés volt, az eseményt feszült figyelemmel követte a pénzvilág a mostanában látott bankcsődök miatt. A Fed végül az előzetes várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal emelte az irányadó kamatszintet, a jegybankelnök Jerome Powell azonban többek között elmondta, hogy kamatvágásra nem számítanak a Fednél, ez nem része az alapforgatókönyvnek.

A kamatdöntés után sorra szólaltak fel a szakértők és a különböző megmondóemberek a lépés helyességét mérlegelve, ebbe a sorba állt be a nagy megmondásairól híres (vagy inkább hírhedt) Robert Kiyosaki is, aki anno sikeresen megjósolta a 2008-as Lehman Brothers-összeomlást. Szokásához híven most sem fogta magát vissza a guru, többek között így fogalmazott a Twitteren:

Powell mindenkit átvert. A kamatlábak emelése miatt összeomlanak a részvények, kötvények, az ingatlanpiac és az amerikai dollár. A következő összeomlás az egy kvadrillió dolláros derivatívák piacán jön. Egy kvadrillió dollár az egy milliószor egymilliárd dollár. Isten irgalmazzon a világunknak...

FEDs Powell Fed everyone. Rasing interest rates will crash stocks, bonds, real estate, & $ US dollar. NEXT CRASH: $ 1 quadrillion derivatives maket. $ 1 quadrillion is $1 thousand trillion. God have mercy on our world. Klaus Schwab owns Powell, Yellin, & Bidens souls. {:url} — Robert (Kiyosaki) March 23, 2023

A jegybankok SVB-csőd utáni kamatemeléséből sok szemlélő - a fentiek alapján Robert Kiyosaki is - arra következtet tehát, hogy a jegybankok szerint egyáltalán nem veszélyes a jelenlegi helyzet. Érdekes módon éppen ezért a jegybankok a kamatemelésekkel máris elérték az egyik céljukat, mégpedig az aggodalmak lehűtését. A jelenlegi helyzetben, amikor keveset tudunk a bankrendszer potenciális sérülékenységéről, a jegybankok legfontosabb feladata a piaci érzelmek menedzselése. Ha a jegybankok a kamatemelések azonnali leállításával azt üzenték volna, hogy olyan komoly a baj, amire azonnal reagálni kell, akkor azzal egy lehetséges piaci pánikot gerjesztettek volna (mint például 2022 márciusában, amikor a Fed rendkívüli kamatvágása után csúnyán lefordultak a tőzsdék). Egy pénzügyi válságban mindig óriási szerepe van a pszichológiai tényezőknek: ha a betétesek elkezdik tömegesen kivonni a pénzüket, az a jól működő bankokat is elsodorhatja (ne feledjük, végül az SVB-t is a betétkivonások döntötték be). Ilyen kényes helyzetben a jegybanki kamatemelés azt üzeni, hogy a bankrendszer a további szigorítást is elviseli. A kamatemelések szükségességéről itt írtunk részletesebben.

A Rich Dad Poor Dad szerzője egyébként híres a kissé elnagyolt megszólalásairól, a Silicon Valley Bank bedőlése után is természetesen hangot adott véleményének a guru: akkor az igazságtól nem is olyan messze járva úgy vélekedett, hogy a következő bank, amelyik bedől, a Credit Suisse lesz. Mint ismert, 54 milliárd dolláros mentőövhöz folyamodott a svájci központi banknál a likviditás és a befektetői bizalom megerősítése érdekében a nagybank, miután részvényeinek zuhanása felerősítette a globális bankválsággal kapcsolatos félelmeket még két hete.

Címlapkép: Matt Carasella/Patrick McMullan via Getty Images