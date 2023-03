Kifakadt a neves pénzember: a probléma rendszerszintű, szó sincs átmeneti inflációról 

Az amerikai kereskedelmi minisztérium még a hónap közepén közölte, hogy a februári forgalom a szakértői várakozásokat felülmúlva 0,4 százalékkal csökkent januárral összevetve, amikor még 3,2 százalék - 2021 márciusa óta a legnagyobb - növekedést jegyeztek fel.

A gazdasági teljesítmény motorjának számító fogyasztási trendek alakulását nem hagyta szó nélkül Robert Kiyosaki, a Rich Dad Poor Dad szerzője sem, a 2008-as Lehmann-csődöt előrejelző guru többek között úgy fogalmazott tegnapi Twitter bejegyzésében, hogy

"Vásárolj, amíg élsz. A kiskereskedelmi árak esnek. Az emelkedő kamatlábak megölik a kapitalizmust. Akciósak a drága márkák.

Vegyél, mielőtt a rendszerszintű infláció mindent elural. Az infláció rendszerszintű, nem átmeneti. Vegyél Pradát, Panerai-t, Polót, aranyat, ezüstöt, bitcoint, mielőtt drágulni kezdenek a márkák

SHOP til YOU DROP. Retail prices dropping. Rising interest rates killing capitalism. Rich brands on sale. Buy before systemic inflation is in control. Inflation is systemic not transitory. Buy Prada, Panerai, Polo, gold, silver, BC before brands become expensive. F poverty. {:url}