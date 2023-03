Lemondott az Alteo összes igazgatósági tagja, egy kivételével

Április 21-én tartja éves rendes közgyűlését az Alteo, ezzel kapcsolatban most közzé is tette a társaság a határozati javaslatokat, a befektetők többek között az osztalékról is dönthetnek. Ennél sokkal fajsúlyosabb fejlemény azonban, hogy az öt fős igazgatóságból négyen is benyújtották az igazgatóság elnökének részére a tisztségükről lemondó nyilatkozatukat, ha ez elfogadásra kerül, akkor csak ifj. Chikán Attila vezérigazgató marad az igazgatóság tagja.