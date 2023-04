Accorde: lehetséges, hogy a nyár előtt érdemes lesz komolyabb változtatásokat eszközölni

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"Némi megnyugvást hozott az április, miután látszólag megoldódtak az akut banki problémák, így visszatérhetett a hosszabban fennmaradó kamatszintek várakozása. Ennek megfelelően nem is nagyon mozogtak a piacok a hónap folyamán, így mi is csupán kis mértékben változtattunk a portfólión; a hazai és egyes régiós részvénypiacok lemaradása miatt jó lehetőséget adtak a beszállásra még áprilisban is, amelyekből a korábbi vételekkel együtt már a profitrealizálást lehet keresni a közeljövőben. Az elmúlt napokban kezdődő jelentési szezon eddig pozitív meglepetéseket hozott, ez pedig megadhatja a lökést a további emelkedéshez.

A hamar rendeződő viszonyokra az MNB is reagált, így látótávolságba került az effektív kamatok csökkentése is, így hazai kötvényekben is növeltük kitettségünket, valamint a portfólió átlagidejében is érdemes volt mozdulni. Nemzetközi kötvénykitettségben nem növeltünk, tekintve az egyelőre változatlan kamatpályát a core piacokon, azonban a folyamatosan érkező kibocsátások itt is adnak attraktív lehetőségeket vásárlásra.

A következő hetekben fontos jelentések érkeznek, azonban emellett sem várható, hogy háttérbe szorulnának az aktualitások, mint infláció vagy banki kockázatok, miközben az első hazai kamatvágás is megtörténhet, így lehetséges, hogy a nyár előtt érdemes lesz komolyabb változtatásokat is eszközölni."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.