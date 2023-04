Döntő időszak lehet a következő néhány hét, ebbe fektetnek most a magyar profik

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a márciusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tíz alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Aegon Alapkezelő, Accorde Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Hold Alapkezelő, KBC Asset Management, MKB Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, OTP Alapkezelő.

Viszonylag nyugodt hónapot tudhatunk magunk mögött

A márciusi bankválság után április egy nyugodtabb hónap volt mind a részvény-, mind pedig a kötvénypiacok tekintetében. Több alapkezelő szerint is a következő hónapok legvalószínűbb forgatókönyve a lassulás, ami előbb-utóbb recessziót fog eredményezni. Márciusban a részvénypiacokon némi emelkedés volt látható, azonban áprilisra ez a lendületét vesztette. Globális szinten a nagy országok gazdasági növekedése a vártnál kedvezőbben alakult, az infláció viszont ragadós, a csökkenése csak év vége fele várható.

Magyarországon a legnagyobb figyelmet a jegybank lépése kapta, amelyben az erős forintnak köszönhetően megtette az első lazító lépését. Az áprilisi intézkedés előkészíthette a terepet a májusi alapkamat-csökkentésre is, azonban drasztikus vágásra több alapkezelő szerint sem kell számítanunk, mivel – bár történtek olyan pozitív fejlemények, mint például a gáz árának csökkenése – az infláció hazánkban továbbra is elég magas. Volt olyan vagyonkezelő is, amely a magyarországi pozitív kilátások fényében növelte a hazai kitettségét is, főként a kötvények tekintetében.