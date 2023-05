Nem nyúlt az MVM hitelminősítéséhez és stabil kilátásához az S&P

Maradt a BBB- minősítés és a stabil kilátás.

Az MVM Energetika az alábbiakról tájékoztatja a Budapesti Értéktőzsdén és a honlapján keresztül a piaci szereplőket: az S&P Global Ratings elvégezte az MVM hitelminősítésének éves felülvizsgálatát. A hitelminősítő 2023. május 4-én a publikált riportban fenntartotta a BBB- minősítését. A hitelminősítő a kibocsátó hitelminősítésének stabil kilátásain nem változtatott. A vonatkozó rating riport elérhető itt.

A hitelminősítői döntéshez fűzött közlemény rámutat, hogy az MVM az energetikai piacokon tapasztalható kihívások mellett is megtartotta a magyar szuverén adósságbesorolással megegyező, befektetési kategóriájú hitelminősítését (BBB-). A Csoport integrált üzleti modelljének köszönhetően a hitelminősítő a következő évekre is stabil mutatókat jelez előre és ennek megfelelően a hitelminősítés stabil kilátása is változatlan maradt.



Emlékeztetnek rá, hogy az MVM Csoport befektetési kategóriájú besorolását 2022. decemberében a Fitch Ratings hitelminősítő is megerősítette, így az MVM mindkét nemzetközi hitelügynökségnél a befektetésre ajánlott kategóriában szerepel. "A besorolások alátámasztják az MVM Csoport stabil pénzügyi helyzetét, illetve kiemelt szerepét az egyetemes szolgáltatói és versenypiaci szegmensekben egyaránt az elektromos energia és a földgáz ellátás tekintetében" - mutat rá a közlemény.