Felpörgött a Gen Z Fest, a legjobb szakértők beszélnek

A legismertebb szektorokról, a kevésbé ismert cégekről, a legkeresettebb szakmákról és a fiatalok elvárásairól is beszélt sok más mellett előadásában Polgár Petra, a Randstad Hungary Kft. operációs vezetője. Minden generáció a fizetést és a juttatásokat tartja a legfontosabbak, a fiataloknak viszont a tréningek, a szakmai előrelépési lehetőségek, a befogadó közösség is nagyon fontos. A fejvadászok, munkaerő-közvetítési tanácsadók sokat segítenek az álláskeresőknek és megbízó ügyfeleiknek is. Az állásinterjúkon a STAR (Situation Task, Action, Result) felépítésű bemutatkozás akkor is nyerő, ha nem ebben a szerkezetben kérdeznek minket, a bértárgyaláson pedig érdemes sávot mondani. Szuper a home office, de érdemes végiggondolni, hogy eleinte a sikeres betanuláshoz jó befektetés lehet az is, ha többet járunk be. Érdemes megtanulni énüzeneteket megfogalmazni a vezetők felé, mert ez jó és hasznos beszélgetésekre ad lehetőséget – hívta fel végezetül a figyelmet.