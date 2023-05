Két magyar blue chip is jelentett, mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Ma hajnalban tette közzé első negyedéves gyorsjelentését a Mol és a Richter is, a két hazai blue chip számaira ellentétes reakciókat láthatunk a tőzsdén, ezen nincs is mit csodálkozni: míg a Richter gyakorlatilag az összes fontos soron meghaladta a várakozásokat, addig a Mol alaposan megérezte a csökkenő energiaárakat és összességében felemásra sikerült az olajcég jelentése az elemzői konszenzushoz képest.

Alulmúlta a várakozásokat, esik a Mol részvénye

A Mol a bezuhanó energiaár-környezetben tette ma hajnalban közzé idei első negyedéves gyorsjelentését, az olajcég a legfontosabb sorokon az elemzői várakozásokat is alulmúlva, a tavaly látott rekord értékeknél jóval alacsonyabb számokat produkált. A vállalat csoportszintű EBITDA-ja elsősorban az energiaár-esésnek köszönhetően 34 százalékot esett az ezt megelőző negyedévhez képest, év/év alapon pedig 14 százalékos csökkenésről beszélhetünk, eközben az EBIT 11 százalékkal múlta alul az egy évvel korábbi értéket. A vállalatcsoport nettó eredménye azonban most pozitív lett, 458 millió dolláros nyereséget könyvelt el a Mol a most lezárt negyedévben. (A tavalyi évre vonatkozó jövedelemadó-költségek jelentős része a negyedik negyedévben lett elszámolva a vállalatnál, leginkább ezért volt veszteséges a Q4 - most ebben a tekintetben jóval kisebb összeget könyveltek el az első negyedévben).

A befektetők a piacnyitás után megütötték az olajcég részvényét a várakozásoktól elmaradó eredmények miatt, jelenleg 1 százalékos mínuszban áll a jegyzés,

történik mindez kifejezetten magas kereskedési volumen mellett - jelenleg

a Molé a legforgalmasabb részvény a magyar tőzsdén.

Remek számok után szárnyal a Richter jegyzése

Ugyancsak ma hajnalban osztotta meg a nyilvánossággal eredményeit a Richter, a gyógyszergyártó minden tekintetben az elemzői várakozásokat felülmúló első negyedéves számokat tett közzé, a vezetőség közlése szerint az időarányos célok felett teljesített mindegyik üzletág. A bevételek és az üzleti eredmény masszívan emelkedett, amit a termékértékesítések dinamikus növekedése és az árfolyamhatások segítettek a tavalyi első negyedévhez viszonyítva, viszont az időszakra elszámolt különadó és a pénzügyi eredmény soron jelentkező veszteség valamelyest rontotta az eredményeket.

A kereskedés első bő fél órájában 1,2 százlaékkal került eddig feljebb a Richter részvénye,

a forgalom átlagosnak mondható egyelőre a gyógyszergyártónál.

Címlapkép: Getty Images