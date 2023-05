Több mint másfélszer ennyit érhet az Alteo!

Legutóbb február 21-én frissítette az elemző a vállalatra vonatkozó DCF-modelljét a közelmúlt vállalatspecifikus, gazdasági és geopolitikai eseményei miatt. A szakértő kiemeli, hogy az aktuális geopilitikai helyzet (az orosz-ukrán háború és az energiapiaci turbulenciák) pozitívan hatott a vállalatra, ami a legutóbbi negyedéves jelentésekben is tetten érhető volt. A jövőben a magasabb gáz- és villamosenergia-árak miatt a megújuló erőművek árrése javulhat, ugyanakkor ezen erőművek fenntartási költségei nem fognak jelentősen változni. Ugyanakkor a spark spread (a villamosenergia-ár és a földgáz ára közötti különbség) jelentősen kiszélesedett, ami azt jelenti, hogy a piaci alapú szegmens rendkívüli nyereséget ért el.

De több kockázati tényezőt is azonosítani lehet az Alteónál: az energiapiaci turbulenciák legalábbis átmenetileg elmúltak, azonban nehéz feladat előrejelezni a következő 5-10 év villamosenergia-piacának fejleményeit, ez a körülmény nagymértékben befolyásolja a társaság bevételeinek várható alakulását. Az elmúlt évben a monetáris és pénzügyi környezet is sokat változott, ennek következtében a külső forrásból érkező tőkeszerzés (relatíve) megdrágult, ami a jövőben jelentősen megemelheti az átlagos tőkeköltséget (WACC). A monetáris szigorításnak köszönhetően a pénzügyi feltételek szigorodnak, ami a modell diszkontfaktorára is hatással van.