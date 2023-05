Aegon: az Egyesült Államok csődjének nagyobb volt a füstje, mint a lángja

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"A vártnak megfelelően május végére megoldódott az amerikai költségvetési krízis. Kívülállónak furcsa volt, hogy 2011 után megint egy ilyen előfordulhat, hiszen a mindenki tudja jól, hogy az Egyesült Államok nem fog csődöt jelenteni. Ha mégis megtenné, az olyan beláthatatlan következményekkel járna, amit senki nem mer megkockáztatni. Így hát ezt is berakhatjuk ezt is abba a rubrikába, aminek nagyobb volt a füstje, mint a lángja.

Ami viszont valóban fontos volt májusban, hogy az amerikai jegybank mennyivel fogja emelni az alapkamatot. Az elmúlt időszakban a kamatemelési esély többször is változott, annak mértékében, hogy milyen makrógazdasági adatok láttak napvilágot. Természetesen az inflációs számok, és várakozások befolyásolták legjobban az előrejelzéseket, de a végén a FED azt csinálta, amit a FED mindig csinálni szokott. Nem lepte meg a piacokat, nem húzott semmi váratlant, és 25 bázisponttal emelte az alapkamatot, ami így már 5,25%. A kamatemelést követő tájékoztatón a FED közleményének szövegezése nagyjából megfelelt annak, melyet 2006-ban használtak a kamatemelési ciklus tetejénél, törölve az "FOMC azt várja, hogy további kamatemelések szükségesek" kifejezést, ugyanakkor a lazítás lehetőségéről egyáltalán nem esett szó, még mindig a szigorítás felé billenhet majd a mérleg nyelve. Ugyanakkor elismerte az FOMC, hogy a hitelezési kondíciók szigorodtak és ezek valószínűleg nyomást gyakorolnak majd a gazdasági aktivitásra. Jerome Powell sajtótájékoztatóján ki is jelentette, hogy a további kamatemelésre vonatkozó utalás elhagyása jelentős változás, és ennek alapján az 5,25 százalékos szintnél a jelenlegi feltételek mellett véget ér a kamatemelés. A döntésben nem volt szerepe az adósságlimit probléma közeledtének, azt ettől függetlenül hozták meg.

Powell szerint bár nem a bérnövekedés az elsődleges oka az inflációnak, de azért ennek a mutatónak is vissza kellene esnie 3 százalék környékére. A vállalati marginok és a profitok erősen kitágultak az inflációs időszakban - lényegében ezzel a profitnövekedést jelölte meg az infláció fő okaként - ugyanakkor ezek normalizálódására, azaz csökkenésére számít. Összességében a soft-landing esélyét nagyobbnak látja a recessziónál és nem lát komoly problémákat a gazdaságban, az eddigi események láthatóan nem érték el a monetáris fordulat ingerküszöbét, csak a megálláshoz voltak elegendőek. A kérdés, hogy mit fog a FED reagálni, ha a makró számok jelentősen el kezdenek romlani? Már vannak előjelei, hogy a lassulás nagyobb mértékű lesz, mint ahogy azt a FED vizionálja. A Senior Loan Officer Survey szerint 2009 óta mértékben nem látott széles körben gyenge a hitelkereslet, és egyes real-time indikátorok szerint az amerikai GDP növekedés május elejére eléggé elgyengült. Érdekes nyár elé nézünk, kérdés, hogy a FED fog-e kamatot csökkenteni, ha a makró adatok nagyon erodálódnak.

Úgy tűnik a kínai gazdaság sem mentes a lassulástól. Bár áprilisban még az élénkülés jeleit mutatta, májusban ez a trend megfordult. Az elsősorban az export/KKV szektort mérő kínai Caixin feldolgozóipari PMI értéke áprilisban 49,5-re csökkent a márciusi 50-ről, ennek alapján a kínai ipar trendszerű növekedése a tavasz közepére elhalt, a külső kereslet gyenge. A felmérésben nyilatkozó cégek azonban a jövőben trend feletti növekedésre számítanak, elsősorban az év második felében, miután az állami segítséget is várják. Érdekes megjegyezni, hogy Kínában is az állami segítség nélkül a gazdaság jelentős lassulásra számíthat. Export terén kicsit jobban állnak, mert ez a vártnál kicsivel jobban, év/év alapon 8,5 százalékkal nőtt áprilisban, az import nagyobb, 7,9 százalékos visszaesése mellett, amely leginkább a nyersanyagárak összeesésének és a vártnál kisebb kínai növekedésnek köszönhető, ennek köszönhetően a kínai külkereskedelmi többlet 90 milliárd dollár feletti összegre hízott a hónap folyamán. A kínai cégek így kényszerből, részben politikai támogatással továbbra is az exportot erőltetik a gyenge belföldi kereslet miatt.

A kínai infláció áprilisban év/év alapon mindössze 0,1 százalékos volt, amely a vártnál is gyengébb érték és két éves mélypont. A termelői árak visszaesése is mélyült, 3,6 százalékot érve el. Ennek alapján a termékárakban Kína ismét deflációt exportáló központ lehet, a nemzetközi piacon versenyképes árazással. Kína a szolgáltatásokban sem drága, év/év alapon ezek mindössze 1 százalékkal drágultak. Érdekesség, hogy így például a kínai infláció jóval alacsonyabb a japánnál, erre korábban szinte soha nem volt példa. Magyarországon, bár csökken, még mindig változatlanul nagyon magas az infláció. A hivatalos KSH tájékoztatója szerint 24% volt az infláció májusban, ami több mint 1%-kal volt alacsonyabb, mint az előző hónapban. Ami változás volt az előző hónapokhoz képest, hogy a Nemzeti Bank lejjebb hozta a kamatsáv tetejét 25%-ról 19,50%-ra. Bár a hivatalos alapkamat 13%, és az éjszakai 1 napos kamat 18%, maga a sáv felső szintjének csökkentése iránymutató lehet az elkövetkező hónapokra. Nyilván a cél, hogy az alapkamat és az 1 napos kamatszint újra összeérjen, de ez még hónapokig tarthat. Az MNB elnök azt mondta a kamatvágás utáni tájékoztatón, hogy ha az inflációs számok tovább csökkennek, akkor havonta 100 bázispont kamatcsökkenésre lehet számítani.

A forint a bejelentésre nem nagyon gyengült, ami azt mutatja, hogy a piac már beárazta ezt a hírt. Azt ne felejtsük el, hogy a külföldi befektetők változatlanul hozzáférnek az MNB 18%-os heti betétjéhez, ami nagyon vonzóvá teszi a forintot. Azt is vegyük figyelembe, hogy a környékbeli országokhoz képest a forint hozama még mindig jelentősen magas. Ha az infláció valóban jelentősen kezd csökkenni, és az MNB tartja magát a havi 1%-os kamatcsökkentéshez, akkor a nyár végére az éjszakai 1 napos és az alapkamat hozama összeérhet.

A modell portfolión májusban nem változtattunk. Változatlanul úgy gondoljuk, hogy a gazdaságok a recesszió fele haladnak, ezért a portfolió nagy része pénzpiaci illetve kötvény befektetésekben maradt."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.