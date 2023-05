Amundi: két részvénytípus teljesített jól eddig az idei évben

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"Idén a recessziós veszélyek, a magas kamatkörnyezet és az amerikai adósságplafon körüli viták közepette a befektetők megtalálhatták, hogy hol lehet átvészelni az idei évet. Két faktor jellemezte azokat a részvényeket, amik ebben az évben eddig jelentősen felülteljesítettek: az egyik a nagyon erős mérleg karöltve a recesszió közeli környezet ellenére is vélhetően stabilan maradó szabad pénzáramlással („Quality”). A másik pedig, hogy valamilyen szinten érintve legyen az adott cég az idén a ChatGPT bejelentése óta berobbant mesterséges intelligencia (M.I.) forradalomban. A két faktor között talán nem véletlenül jelentős az átfedés, hiszen az erősebb mérleggel rendelkező, jellemzően a „big tech” szegmensbe tartozó vállalatoknak jelentős része (pl. Microsoft, Nvidia, Google, Meta, stb.) érintett az idei mesterséges intelligencia forradalomban és a tőkeerejük révén jelentős összegeket hajlandóak áldozni a szükséges fejlesztésekre.

A „quality” faktor fundamentálisan két szempontból is kiemelt fontossággal bír ezévben. Egyrészt a magasabb kamatkörnyezet komoly fejfájást okozhat az eladósodott cégeknek, mikor refinanszírozzák a hitelállományukat tekintve, hogy azt csak magasabb kamatok mellett tudják megtenni, ami később jelentősen ronthatja az eredményességüket. Ezért, a fenti erős mérlegű vállalatok, amelyeknek minimális az eladósodottsága, vagy akár nettó készpénzen ülnek, jelentős helyzeti előnyt élvezhetnek.

A másik szempont is különösen fontos idén, mert a gazdaság lassulásakor felülteljesíthetnek azok a cégek, amiknek a pénzáramlása, árbevétele kisebb mértékben esik vissza, mint a gazdasági környezetre jóval érzékenyebb vállalatok esetében. Ebből már érthető, hogy az idei stagflációs környezetben miért bírt eddig kiemelt fontossággal a „quality” faktor a részvényszelekció szempontjából. Nagyrészt a fenti tényezők egyvelege magyarázhatta idén a Nasdaq 100 index jelentős felülteljesítését, hiszen ezen index tagjai rendelkeznek a legnagyobb arányban a fenti pozitív tényezőkkel. A Nasdaq 100 esetében a nettó adósságállomány/EBITDA arány idén várhatóan a 0,48x-es érték közelében alakulhat a Bloomberg által megkérdezett elemzők szerint, az S&P 500 esetében ugyanez a mutató az 1,34x, az egyenlő súlyozású S&P 500 index esetében pedig 2,26x körül lehet. Ezek hatalmas különbségek.

A „Big tech” részvények felülteljesítése nem a múlt hónapban kezdődött, de a múlt hét szerdai Nvidia bejelentés újabb lendületet adott annak. A piac szerint az Nvidia lehet a mesterséges intelligencia forradalom egyik nyertese.

A bejelentés utáni két napban az Nvidia részvényei 27,5%-ot emelkedtek és korábbi csúcsát is jócskán meghaladta az árfolyam. A menedzsment olyan előrejelzést adott az új megrendelésekre vonatkozóan, amely a Wall Street már amúgy is magas várakozását is jóval meghaladták. A bejelentés felhívta a figyelmet arra, hogy az M.I. forradalom gyorsan tetten érhető lehet az érdemben érintett vállalatok fundamentumaiban, ez lehetett az elsődleges oka a Nasdaq 100 index múlt heti felülteljesítésének.

A kedvező fejlemények miatt a részvények súlyát 35%-ról 40%-ra emeljük a nemzetközi kötvények terhére. Szektorálisan a mesterséges intelligencia forradalomban érintett „quality” részvényeket preferáljuk továbbra is. Ami a földrajzi allokációt illeti, megemeljük az amerikai, de csökkentjük a fejlődő piaci részvények súlyát, amiket az újfent erősödő dollár is súlyt amellett, hogy Kínában jellemzően csalódást keltő gazdasági adatok érkeztek. A már korábban felülsúlyozott európai, KKE-i és magyar részvények súlyát változatlanul hagyjuk.

Az alternatív eszközosztályban a súlyozáson csak kis mértékben változtatunk. Az inflációval növekvő bérleti díjakkal operáló ingatlan befektetéseink súlyát 25%-on tartjuk. A nyersanyagok súlyát 10%-ra emeljük. A jelenlegi átmeneti gyengélkedést (a gazdasági lassulási félelmen miatt) pozícióépítésre használjuk azon nyersanyagok árfolyamában, amik a zöld átmenetben hosszú távon fontosak lesznek."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.