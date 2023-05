Nem lehet tovább húzni: átalakítják Európa legnagyobb nyugdíjpénztári rendszerét

Hollandia azt tervezi, hogy átalakítja Európa legnagyobb magán-nyugdíjpénztári rendszerének számító ágazatát, az 1450 milliárd eurónyi megtakarítást kezelő szektor a kifizetések helyett a befizetések rögzítésére térne át – számol be a hírről a Reuters

Több éve tartó vita lezárásával kedden a holland szenátus jóváhagyta, hogy az 1450 milliárd eurónyi vagyont kezelő nyugdíjpénztári szektor a defined benefit rendszerről a defined contributionre térjen át.

Defined benefit vs defined contribution - Mi a különbség?



A hozzájárulással meghatározott nyugdíjprogramok (defined contribution, DC) a befizetések mértékét rögzítik, többnyire a jövedelem egy bizonyos mértékében határozzák meg. Itt a végső kifizetés mértéke legalább annyira függ attól is, hogy mekkora hozamot értek el a befektetésen. Ezzel szemben a szolgáltatással meghatározott programoknál (defined benefit, DB) a kifizetés mértéke van rögzítve, általában a jövedelemre és a munkában töltött évek számára is építő képlettel. Leegyszerűsítve tehát előbbinél a járulékfizetés, utóbbinál pedig a járadékfizetés mértéke a rögzített.

Mindeddig a rendszer úgy működött, hogy egy meghatározott szintű végső nyugdíjat ígért a tagoknak. Az állami nyugdíjrendszerrel együtt ez lehetővé tette a holland munkavállalók számára, hogy nyugdíjba vonulásukkor megőrizzék jövedelmük nagy részét. Csakhogy az utóbbi években az alacsony kamatok és díjbevételek túl alacsonyak voltak ahhoz, hogy a nyugdíjalapok finanszírozni tudják ezeket a kifizetéseket, mindez már a juttatások csökkentésének veszélyével is fenyegetett.

A romló fedezeti arányok vitákhoz is vezettek arról a még befizető tagok és a már kifizetéseket kapó nyugdíjasok között, hogy ki mennyit kap a közös kasszából, ugyanis a nyugdíjasok az inflációs indexálást szorgalmazták, míg a munkavállalók ezt azért ellenezték, mert a lépés ártana a jövőbeli juttatásaiknak.

A most elfogadott új szabályok értelmében a mintegy 180 holland nyugdíjpénztárnak nagyobb tere nyílik arra, hogy akár növeljék a végső kifizetéseket, amennyiben a befektetések jól alakulnak, vagy éppen csökkentsék azokat, ha a piacok rosszul teljesítenek.

Szolidaritási mechanizmusokat építenek be azonban a rossz befektetési évek hatásának kiegyenlítésére, és annak biztosítására, hogy a tagok életük végéig kaphassák a nyugdíjukat – írja a Reuters.

A nyugdíjalapoknak 2028-ig kell alkalmazniuk az új szabályokat és áttérniük az új rendszerre.

Címlapkép: Shutterstock