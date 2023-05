Raiffeisen: a részvénypiacok árazása jelenleg optimistának tűnik

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

Az Egyesült Államok gazdasága továbbra is ellenállónak tűnik, legalábbis a május folyamán beérkező indikátorok többsége az elemzői várakozásoknál jobb makrogazdasági helyzetről árulkodtak. Bár az euróövezetben inkább negatív meglepetést okoztak a gazdasági adatok, az mindkét térségről elmondható, hogy az infláció továbbra is ragadósnak tűnik, vagyis nem olyan tempóban mérséklődik, ahogy azt a jegybankok szeretnék. Az erősebb konjunktúra-adatok hatására a Federal Reserve idei kamatcsökkentésével kapcsolatos piaci várakozások fokozatosan mérséklődtek a hónap során, ezzel párhuzamosan pedig a kötvényhozamok is emelkedtek. A kockázatmentes hozam emelkedése azonban nem bántotta különösebben a részvénypiacokat, sőt, az arra rendszerint érzékenyebben reagáló Nasdaq Index kimagaslóan jól teljesített. Ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy a legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatok, köztük az Apple, a Microsoft, az Amazon, a Meta, a Google és az Nvidia kedvező gyorsjelentéseikkel tovább húzták felfelé a piacokat.

A részvénypiacok árazása jelenleg optimistának tűnik, továbbra is inkább a soft-landinget árazzák, a VIX index érétke is visszajött a 2021 vége óta nem látott alacsony szintekre. A következő időszak izgalmas lesz, mivel egyre inkább látszani fognak a jegybanki szigor hatásai, illetve az is, hogy a Fed által kommunikált (nem lesz idén kamatcsökkentés) és piac által beárazott kamatpálya közül kinek lesz igaza. Ezek a faktorok komolyan átrajzolhatják a várakozásokat, mind a vállalati nyereségek, mind pedig az árazási szorzók oldaláról. Összességében hozam-kockázat szempontból nem tartjuk különösen attraktívnak az amerikai részvénypiacokat, figyelembe véve a csökkenő piaci likviditást (jegybanki mérlegcsökkentés), a kamatoldali és az EPS-oldali kockázatokat. Ehelyett más régiókban látunk nagyobb értéket.

A magyar piacon az MNB 100 bázispontos kamatvágása volt a legfontosabb esemény májusban. A döntés nem érte meglepetésként a piacokat, nagyrészt be volt már árazva, ennek megfelelően a forint is jól viselte a hírt. Továbbra is azt gondoljuk, hogy az MNB óvatos lesz a kamatcsökkentésekkel, a hirtelen és nagymértékű árfolyamgyengülést mindenképp el akarja kerülni. A forint stabilitása nélkül ugyanis nagyon nehéz dolga lesz inflációs céljának elérésében. A lazítási ciklus kezdete a rövidebb lejáratú állampapírokat támogathatja elsősorban, így a magyar hozamgörbe fokozatos meredekebbé válását hozhatja el.

Mivel továbbra is jelentősnek tartjuk az inflációs kockázatot, ahol a reáleszközök tartását és a kötvényalapú befektetések alulsúlyozását javasoljuk egy jól diverzifikált portfólióban. A modellportfólióban a részvények és az alternatív eszközök (ezen belül az ingatlan és a nyersanyagok) súlya a meghatározó. A részvények között az értékalapú részvénybefektetéseket preferáljuk, emiatt viszonylag magas a nagyobbrészt ilyen típusú részvényekből álló, alacsonyabb árazású hazai, régiós és a fejlődő piacok súlya."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.