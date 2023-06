Megkapta az engedélyt, emberi agyakba ültethet implantátumokat Elon Musk

Elon Musk 2019 óta négy alkalommal is beszélt már hivatalosan arról, hogy az orvosi technológiai cége, a Neuralink által fejlesztett agyimplantátumokat előbb-utóbb embereken is tesztelni tervezik. A beültetésekkel többek között

a lebénult vagy látássérült embereken lehetne segíteni.

A 2016-ban alapított cég először 2022 elején kért engedélyt az embereken végezhető klinikai vizsgálatokra, de akkor a gyógyszerfelügyelet még elutasította a kérelmet. Az FDA több feltételt is szabott az engedély megadásához, köztük a lítium akkumulátorral, az implantátum vezetékeivel, valamint az eszköz eltávolításának biztonságosságával kapcsolatban felmerült problémák megoldását.

Musk cége a Twitteren számolt be arról, hogy zöld utat kaptak a gyógyszerfelügyelettől.

Ez az FDA-val szorosan együttműködő Neuralink-csapat hihetetlen munkájának eredménye, olyan fontos első lépés, amely lehetővé teszi, hogy technológiánk egy napon sok emberen segíthessen

– fogalmaztak. A cég hozzátette, hogy a klinikai vizsgálathoz még nem indult el a résztvevők toborzása.

