10 kiállítás nyáron, amelyre érdemes ellátogatni európai útjaink alkalmával

Gyakran a művészet, a kultúra és a történelem a fő oka annak, hogy utazásaink jelentős részét Európa különböző nagyvárosaiba szervezzük. Kontinensünk kulturális naptára szinte kifogyhatatlan kínálattal rendelkezik: a legünnepeltebb intézményekben őrzött klasszikus gyűjteményeket és a művészvilág kortárs tehetségeit felsorakoztató tárlatok minden évszakban számos látnivalót és programot nyújtanak számunkra. Összeállításunkban most bemutatunk 10 izgalmas időszaki kiállítást, amelyek tökéletesen kiegészíthetik nyári útjaink, vakációnk napirendjét.

Hilma af Klint és Piet Mondrian: Forms of Life - Tate Modern, London

Április 20. – Szeptember 3.

Bár a 20. századi absztrakt művészet e két úttörője soha nem találkozott, egyformán mély kapcsolatot ápoltak a természeti világgal, vágytak arra, hogy megértsék a földi élet mögött rejlő erőket. Az összesen 250 műalkotást számláló tárlat az eddigi legnagyobb angliai af Klint (1862-1944) bemutató és az első olyan brit kiállítás ebben az évezredben, amelyen Mondrian korai munkái egyaránt láthatóvá válnak. A leginkább absztrakt munkáiról ismert holland származású Mondrian (1872-1944) – a svéd Klinthez hasonlóan - tájfestőként kezdte pályafutását. Mondrian ikonikus rácskompozíciói mellett ritkán kiállított virágfestményei szintén megjelennek. Megtekinthetőek Klint nagyméretű festményei, amelyekről az alkotó hitte, hogy valamely magasabb hatalmak megbízásra jöttek létre. A 2023. szeptember 3-ig látogatható kiállítás szemlélteti, hogy a két művész hogyan alkalmazott modern perspektívákat a természeten, spiritualitáson és a miszticizmuson keresztül. A látogatás alkalmával az alkotók összetett munkáinak élénk jelein, formáin és színein keresztül elmerülhetünk formabontó gondolataik mélységeiben.

Balra: Piet Mondrian: Composition with Red, Black, Yellow, Blue and Grey, 1921. Forrás: Kunstmuseum Den Haag. Jobbra: Hilma af Klint: The Ten Largest, Group IV, No. 3, Youth, 1907. Forrás: Hilma af Klint Foundation.

Picasso Sculptor. Matter and Body - Museo Picasso Málaga, Spanyolország

Május 9. – Szeptember 10.

A kiállítás Pablo Picasso halálának ötvenedik évfordulója kapcsán megrendezésre kerülő „Picasso-ünnepség 1973-2023” (50 kiállításból és rendezvényekből álló nemzetközi program) részét képezi. A művész szülőhelyén található Museo Picasso Málaga Spanyolországban elsőként rendez átfogóbb tárlatot a művész szobrairól. Bár ezen alkotásait festményei gyakran beárnyékolják, mégis egyenrangú kifejezési eszközként jelentkeznek a karrierjében. Az említett műalkotások anyaghasználata igen széleskörű: fából, vasból, gipszből, cementből, acélból és bronzból egyaránt készített szobrokat. A kiállítás, amely idén ősszel tovább utazik a bilbaói Guggenheim Múzeumba is, Picasso háromdimenziós test-ábrázolásait járja körül. A jelenlegi helyszínén szeptember 9-ig látogatható.

Pablo Picasso: Sylvette, Vallauris, 1954. Forrás: © Fondation Hubert Looser, Zurich. © Succession Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2023.

Lotte Laserstein: A Divided Life - Moderna Museet Malmö, Svédország

Június 5. – Szeptember 1.

A weimari korszak újrafelfedezett művészének, Lotte Lasersteinnek (eredetileg német származású - 1898 -1993) közelmúltbeli kiállításai elsősorban korai munkáira - az 1930-as évek végén Svédországba történő emigrálása előtti időszakra - összpontosítottak. A jelenlegi tárlat Laserstein eddigi legnagyobb északi területen látható kiállítása, a művész berlini kozmopolita, emancipált nőkről készült portréit ünnepli. Egyaránt bemutatásra kerülnek más emigránsokról, ismert alakokról és városi jelenetekről szóló ábrázolásai, illetve tájképei, amelyeket öt évtizeden keresztül készített Svédországban. Életműve együttesen kiemeli a modern nő sokoldalúságát, reflektál arra, hogy a globális migráció hogyan alakítja a kulturális és társadalmi közeget – ezek a témák ma is különösen aktuálisak.

Lotte Laserstein: Russian Girl with Compact, 1928. Forrás: Albin Dahlström/Moderna Museet, © Lotte Laserstein Archive, Berlin.

Basquiat. The Modena Paintings - Fondation Beyeler, Riehen, Svájc

Június 11. – Augusztus 27.

1982 nyarán Jean-Michel Basquiat (1960–1988) az olaszországi Modenába utazott. Emilio Mazzoli galériatulajdonos meghívta az akkor 21 éves, - de már befutott - New York-i művészt, hogy a városban készítsen új alkotásokat egy egyéni kiállításra. Basquiat néhány napon belül nyolc nagy formátumú vásznat festett, amelyek közül többet a legünnepeltebb és legértékesebb munkái közé sorolnak. A tervezett kiállítás végül nem valósult meg, művek együtt sohasem kerültek bemutatásra. Idén több mint 40 év elteltével előként látható az összes Modenában készült festmény közös kiállítótérben. A festményeken Basquiat jellegzetesen színes és kifejező, képi ábrázolásmódja látható. Több közös motívum és stílusjegy is fellelhető az alkotásokon: a monumentális vásznak általában magányos alakot ábrázolnak, néha egy állat kíséretében. A 2023. augusztus 27-ig nyitva tartó kiállítás egyedülálló lehetőséget kínál, hogy a látogatók megszemlélhessék Basquiat eddig ritkán látott festményeit együttesen kiállítva, ahogy eredetileg elképzelték.

Jean-Michel Basquiat: The Guilt of Gold Teeth (1982). © Estate of Jean-Michel Basquiat. Licensed by Artestar, New York. Kép: Annik Wetter. Forrás: Artnet

Ron Mueck - Fondation Cartier, Párizs

Június 8. - November 5.

A november 5-ig bejárható tárlat az ausztrál Ron Mueck (1958) harmadik kiállítása a Fondation Cartier-ben. A kiállítás a művész Franciaországban még nem látott szobrainak sorozatát helyezi előtérbe, emellett pályafutásának meghatározó darabjai – melyek illusztrálják jellegzetes, hiperrealista stílusát - egyaránt megjelennek. A látogatók felfedezhetik a Mueck munkásságának evolúcióját 1996-os indulásától kezdődően napjainkig. Újabb alkotásai közé tartozik például a Mass című, 2017-es monumentális installációja (100 óriási koponyából áll), illetve az En Garde nevet viselő szoborcsoport, amely 3 nagytestű kutyából áll, és amelyet a művész direkt erre a kiállításra készített.

Ron Mueck: Mass (2017), installáció a párizsi Fondation Cartiernél. Fotó: © Marc Domage. Forrás: Artnet

Yayoi Kusama: 1945 to Now - Guggenheim Museum Bilbao, Spanyolország

Június 27. – Október 8.

Yayoi Kusama (1929-), a kortárs művészet egyik legnagyobb élő legendájának retrospektív tárlata június 27-én nyílik meg az érdeklődő közönség számára. A kiállításra a legkülönfélébb alkotásokat válogatták össze a japán művész rendkívüli, hét évtizedes pályafutásából. A látogatók egy különleges avantgárd univerzumába tekinthetnek bele: a show összesen 200 festményt, szobrot, installációt, performanszot mutat majd be. A kronológiailag és tematikusan rendezett kiállítás Kusama munkásságát első tinédzserkori rajzaitól vizsgálja egészen napjainkig.

Yayoi Kusama: Self-Obliteration (1966–74). © Yayoi Kusama. Forrás: Artnet

Yoshitomo Nara: All My Little Words – Albertina Modern, Bécs

Május 10. – November 1.

Yoshitomo Nara (1959-) generációjának egyik legismertebb művésze. Az 1990-es években az úgynevezett „Angry Girls” elnevezésű, erősen stilizált kislányokat ábrázoló képeivel hívta fel magára a nemzetközi figyelmet. A figurák komor arckifejezésükkel, késekkel a kezükben, gyermeki aranyosságukkal a képregények és rajzfilmek esztétikáját idézik fel. Az All My Little Word tárlata Nara sokrétű rajzi életművére fókuszál, amely mintegy negyven év alatt alakult ki. A kiállítás a korai kísérleti művektől kezdve, számos festményen és szobron át az installációig terjed. A rajzok, amelyeket olykor szinte hanyagul firkál cédulákra, borítékokra, szórólapokra, a zene, az irodalom, a szub- és popkultúra közvetlen hatását mutatják be, kifejezik a művész társadalompolitikai aggodalmait.

Yoshitomo Nara | Miss Margaret, 2016 | Private Collection, United States of America © Yoshitomo Nara | Foto: Yoshitomo Nara. Forrás: Artnet

Dream Machines - Deste Foundation Project Space, Hydra, Görögország

Június 20. – Október 30.

A technológia emberi képzeletre gyakorolt ​​hatását kutatva a görög műgyűjtő, Dakis Joannou alapítványának nyári kiállításán számos konceptuális és kortárs művész, fontos munkáit mutatják majd be. Megjelennek pl. Marcel Duchamp, Camille Henrot, Cao Fei, Urs Fischer, Pamela Rosenkranz, Jeff Koons alkotásai. A 2023. június 20.-án nyíló tárlat azt vizsgálja, hogy az új gépek, technológiák bevezetése hogyan változtatják meg folyamatosan a művészi kifejezés lehetőségeit.

Andro Wekua: Untitled (2014), in “Dream Machines” at the Deste Foundation, Hydra. Forrás: Deste Foundation.

Vasarely Avant L’op - Vasarely Foundation, Aix-en-Provence, Franciaország

Június 17. – Október 15.

Idén nyáron két érdekes kiállítást is megtekinthetünk a franciaországi Vasarely Foundation épületében. A Centre Pompidou-val együttműködésben megvalósuló, 35 fő művet magába foglaló tárlat az európai absztrakció 1945-től - 1955-ig terjedő időszakára összpontosít. Jelentős szerep helyeződik Victor Vasarely munkásságára: op art időszakát megelőző alkotásaira. További információk és a kiállító művészek teljes listája itt érhető el.

Vasarely Foundation – Architectonic Center. Aix-en-Provence. France. Forrás: Vasarely Foundation

Előbbivel párhuzamos időszakban zajlik, a hazai szemszögből egyaránt fontos:

PHOTO OPART – VASARELY EXPERIENCE

Június 12. - Július 15.

A Janus Pannonius Múzeum muzeológusai 2020-ban indították útjára azt a széles körű együttműködést, amely Op Art Akadémia néven négy egyetem hallgatóinak és tanárainak munkáját koordinálta. Az Op Art Akadémia projektjeinek célja, hogy a hallgatók számára sokszínű művészeti oktatást nyújtson, párbeszédet teremtve a művészgenerációk között, lehetőséget adva a hallgatóknak a szabad önkifejezésre, miközben tisztelegnek Vasarely és korának más művészei előtt. Vasarely PHOTO-OPART franciaországi kiállítás alapját a MOME laboratóriumában készült alkotások alkotják. A kiállított fényképek, videoanimációk és térbeli installációk átírják az optikai művészet és a kinetika aktuális törekvéseit. A tárlat a MOME fotográfiai szakosztálya és a Vasarely Múzeum (JPM, Pécs) együttműködésében valósult meg.

Forrás: ArtNet, Abertina Museum, Fondation Vasarely, Janus Pannonius Múzeum

Címlapkép: Hilma af Klint. The Ten Largest, Group IV, No. 3, Youth. 1907. (részlet). Címlapkép forrása: The Christian Century