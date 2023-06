Átalakítják Európa legnagyobb nyugdíjpénztári rendszerét, de mi lesz így az euróövezeti állampapírokkal?

Hollandiában javában zajlik az Európai Unió legnagyobb magánnyugdíjrendszerének átalakítása, az új szabályok jelentős változásokat hozhatnak a befektetési stratégiákban, ez pedig az európai állampapír-piacra is komoly hatással lehet.

Jelentős átalakítás zajlik Hollandiában, az Európai Unió legnagyobb magánnyugdíjrendszerének otthont adó országban. Mindez arra készteti a vagyonkezelőket, hogy átgondolják az 1500 milliárd értékű nyugdíjmegtakarítások befektetési stratégiáját, ugyanis a közelmúltban elfogadott reform az euróövezeti államkötvényektől a kockázatosabb eszközök felé való elmozdulást eredményezheti. A holland nyugdíjrendszer átalakításáról korábban itt írtunk:

A májusban jóváhagyott változások azt jelentik, hogy többé nem garantálják a juttatásokat. Ehelyett mind a jövőbeni, mind a már felhalmozott nyugdíjak átállnak a kifizetések helyet a befizetések mértékének rögzítésére. Ebben az új rendszerben a nyugdíjalapok a vagyont egyéni kasszákba különítik el, a kifizetéseket pedig a hozzájárulások és a piaci feltételek határozzák meg.

Defined benefit vs defined contribution - Mi a különbség?



A hozzájárulással meghatározott nyugdíjprogramok (defined contribution, DC) a befizetések mértékét rögzítik, többnyire a jövedelem egy bizonyos mértékében határozzák meg. Itt a végső kifizetés mértéke legalább annyira függ attól is, hogy mekkora hozamot értek el a befektetésen. Ezzel szemben a szolgáltatással meghatározott programoknál (defined benefit, DB) a kifizetés mértéke van rögzítve, általában a jövedelemre és a munkában töltött évek számára is építő képlettel. Leegyszerűsítve tehát előbbinél a járulékfizetés, utóbbinál pedig a járadékfizetés mértéke a rögzített.

A világ más járulékalapú rendszereitől eltérően azonban a holland nyugdíjalapok többsége várhatóan a "szolidaritási" keretet választja majd az új rendszerben, ahol továbbra is kollektívan fektetnek be, de a hozamokat korcsoportok szerint osztják el, és bizonyos kockázatokat megosztanak.

Az új rendszerre való átállásnak 2028-ig kell befejeződnie, a legtöbb esetben várhatóan 2026-ban. Tekintettel arra, hogy az Európai Központi Bank szerint a hollandiai foglalkoztatói nyugdíjalapok teszik ki az euróövezet összes ilyen jellegű nyugdíjának kétharmadát, a befektetéseikben bekövetkező bármilyen változásnak jelentős következményei lehetnek.

Az új rendszer összességében kevesebb biztonsági puffert is tartalmaz, ami nagyobb rugalmasságot biztosít a kockázatvállaláshoz. Az ABN AMRO modellje szerint az optimális eszközösszetétel a kötvények összességében mintegy 30%-os allokációja lenne, szemben a jelenlegi 50%-kal. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjalapok mintegy 140 milliárd euró értékű kötvényportfóliótól is megszabadulhatnak a jövőben azért, hogy helyette inkább részvényeket vásároljanak.

Míg a reformot támogatók szerint az új rendszer igazságosabb, mivel jobban tükrözi az elöregedő társadalmat, és könnyebbé teszi a kifizetések emelését az inflációval, az ellenzők a bizonytalan kifizetések miatt aggódnak.

