Szép csendben menekül a gazdagok pénze Tajvanból

A kínai támadástól való félelem hatására egyre több tajvani latolgatja a pénzkimenekítés lehetőségeit, és nem csak a szupergazdagok – számol be a hírről a Financial Times

Egyre csak fokozódik a Kína felől érkező katonai megfélemlítés, és egyre több ország aggódik amiatt, hogy Kína valóban megtámadja a saját magáénak valló Tajvant. A külföldiek aggodalmát tükrözi az is, hogy nemrég Warren Buffett is eladta a tajvani TSMC chipgyártóban lévő részesedését a geopolitikai aggodalmak miatt. Nem csoda, hogy mindeközben néhány tajvani vagyonos csendben azt latolgatja, hova tudja kimenekíteni a pénzét.

A lap megjegyzi, hogy a vagyonkezelők beszámolói szerint egyes tajvani ügyfelek azóta keresnek befektetéseket a könnyen mozdítható eszközökben, amióta Kína tavaly augusztusban példátlan hadgyakorlatokat tartott a sziget körül. Ilyen eszköznek számít például a műkincs vagy a gyémánt.

Egy tajvani bizalmi vagyonkezelő egyik vezetője szerint az a tény, hogy a kínai támadás veszélye az elmúlt évben egyre nyíltabban tudatosult a tajvani társadalomban, azt okozta, hogy

már nem csak az ultragazdagok gondolják úgy, hogy a pénzük nagyobb biztonságban van a tengerentúlon, mára a középgazdagok is beszélnek erről.

Hogy pontosan mennyi pénzt vittek külföldre a gazdag családok, azt az adatok hiányában nehéz megmondani. Tajvan azonban már régóta azon országok közé tartozik, ahol a legmagasabb a vagyonok aránya az offshore adóparadicsomokban. Gabriel Zucman, a Berkeley-i Kaliforniai Egyetem közgazdászának 2018-as kutatása szerint Tajvan teljes offshore vagyona a bruttó hazai termék 22 százalékát teszi ki, míg a globális átlag kevesebb mint 10 százalék – írja a cikk.

Egyes szakértők úgy vélik, hogy sok gazdag család, akik az 1970-es években az Egyesült Államokat tekintették biztonságos menedéknek, most más bevándorlási és befektetési célpontokat keresnek a következő generációjuk számára, hogy ne tegyék ki magukat az amerikai állampolgársággal járó globális jövedelemadóztatási rendszernek. Vonzó célpont most e helyett Málta és Szingapúr is.

