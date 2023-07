Hiába az infláció alatti hozam, feléledt az ingatlanbefektetés a magyarok körében

Az utóbbi évek viszontagságai nem kímélték az ingatlanpiacot, így az ingatlanalapokat sem: bár 2023 félévében viszonylag jól teljesítettek, kevés tudott egy év alatt infláció feletti hozamot nyújtani a befektetőinek. Éppen ezért is lehet meglepő a január óta tartó vagyonnövekedési trend, amely főleg a nagyobb alapokat érintette, de a többi alapkategóriához hasonlóan a kormány döntése itt is átrajzolta a környezetet.



Hanyatlik az ingatlanpiac

Viszonylag rázós éven van túl mind a globális, mint a hazai kereskedelmiingatlan-piac: a koronavírus-járvány okozta visszaesés után a mostani turbulenciák sem tettek jót a szektornak, amelynek ráadásul más problémákkal is szembe kell néznie. Az Egyesült Államok irodapiacán egyre jellemzőbb az üresedési válság, amely leginkább a távmunka elterjedésének és a kereskedelmi ingatlanok iránti kereslet csökkenésének tudható be. Ez leginkább hitelezési oldalról jelent nagy gondot, hiszen a kamatok emelkedésével a kölcsönből finanszírozott beruházások elvárt hozama is jelentősen megnőtt, a bevételek azonban a keresletcsökkenés miatt visszaestek,

így sok tulajdonosnak fel kell készülnie arra az eshetőségre, hogy nem tudja visszafizetni a hitelét.

Ugyanakkor nem valószínű, hogy az amerikai ingatlanpiacon jelenlévő trendek Európába is átgyűrűznek majd: a kontinensen az irodák kihasználtsága elfogadható szinten van, főleg a városközpontokban. Emellett a beszállítói láncok törékenysége miatt a gyárak elkezdték visszahozni a termelést Európába, ami az ingatlanpiacon hatalmas logisztikai fejlesztések formájában csapódik le. Szakértők szerint ugyanakkor az ingatlanpiacon egyre kedvezőbbek az árazások, így e téren van hely a felfelé való növekedésre.