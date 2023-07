Nyugdíjpénzből fektetne be a brit kormány kezdő vállalkozásokba, ez a javaslat azonban nem mindenkinek tetszik

Vegyes reakciókat váltott ki a pénzügyi szektorban a brit kormány új javaslata, amely szerint 50 milliárd fontnyi nyugdíjpénztári vagyont juttatnának a kezdő vállalatoknak. A reformok a kormány elmondása szerint win-win szituációt eredményeznek majd, szakértők szerint azonban nincs garancia arra, hogy a javaslat mindenki számára megfelelő lesz.

A brit pénzügyi ágazat nagyrészt üdvözölte a kormány új kezdeményezéseit, amelyek célja a gazdaság élénkítése azáltal, hogy a nyugdíjalapok vagyonából 50 milliárd fontot a kezdő, éppen beinduló vállalkozásokba irányítanak. Szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy ezek a tervek potenciálisan hátrányos helyzetbe hozhatják a megtakarítókat.

Jeremy Hunt pénzügyminiszter a közelmúltban egy sor reformot vezetett be, amelyek célja, hogy 2030-ig az Egyesült Királyság nyugdíj- és biztosítási ágazatai által kezelt 4600 milliárd fontnyi tőke nagyobb részét az alulértékelt brit eszközökbe irányítsák. Ezekkel az - egyébként Mansion House reformoknak nevezett - intézkedésekkel azt kívánják elérni, hogy több kulcsfontosságú intézményi befektető kezdje el újra támogatni a brit vállalatokat, és azt, hogy London pénzügyi negyede a Brexit után is meg tudja őrizni a globális vezető szerepét.

Múlt szeptemberben a brit jegybank bejelentette, hogy rendkívüli eszközvásárlásba kezd a brit kötvényárfolyamok gyors esése miatt, később pedig fokozták is ezeket a vásárlásokat. A kormány kötvényárfolyamok emelkedését célzó intézkedése miatt a nyugdíjalapok hirtelen új forrásokat kezdtek el bevonni, amelynek következtében parlamenti vizsgálat is indult a befektetéseikkel kapcsolatban. Az esetről az alábbi cikkekben számoltunk be bővebben:

Becky O'Connor, a PensionBee közkapcsolati igazgatója elmondta, hogy a kormány narratívája szerint az új intézkedések egy win-win szituációt eredményeznek, ahol a nyugdíjasok nagyobb nyugdíjpénztárak tagjai lesznek, az innovatív brit vállalatok pedig megkapják a növekedésükhöz szükséges tőkét. Hozzátette azonban, hogy "Nincs garancia arra, hogy ez a mindenki számára előnyös eredmény megvalósul".

A kormányra nagy nyomás nehezedik, hogy újra felkeltse a hazai befektetők érdeklődését számos, Nagy-Britannia növekedése szempontjából létfontosságúnak tartott iparág iránt. Mindeközben a járulékalapú nyugdíjrendszerekbe befizető britek milliói a szüleik generációjánál rosszabb jövőnek néznek elébe nyugdíj szempontjából, mivel évek óta nem hatékony a rendkívül alacsony kockázatú eszközökbe való befektetés.

Címlapkép forrása: Getty Images