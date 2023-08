Elfordultak a kötvénypiacoktól a magyar profik, mutatjuk, mit vettek helyettük

A befektetési szempontból viszonylag jónak mondható június után júliusban is folytatódtak az emelkedések, még a gazdasági körülmények és a pesszimista várakozások ellenére is. Egy jelentős változás azonban van: míg az alapkezelők júniusban a kötvényeket részesítették előnyben, a pozitív teljesítmények miatt egy hónappal később már a részvények irányába kezdtek el mozgolódni. A kategórián belül is főleg a közép-kelet európai, távol-keleti, illetve az amerikai kontinens értékpapírjait helyezték előtérbe, hiszen ezek tudták a legmagasabb hozamot kínálni a befektetőknek.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a július helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben hét alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Amundi Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Hold Alapkezelő, KBC Asset Management, MBH Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, OTP Alapkezelő.

Az USA és a közép-kelet európai régió részvényei is jól teljesítettek

Befektetési szempontból erős hónap volt a július, amihez jelentősen hozzájárultak a kedvező gazdasági körülmények is. Az USA gazdasága a várakozásokat meghaladóan bővül, annak ellenére, hogy továbbra is szigorúak a monetáris kondíciók és a hitelezési dinamika is gyengült. Júliusban a Federal Reserve további 25 bázisponttal emelte meg az irányadó kamatot, azonban némelyik alapkezelő arra számít, hogy ebben a ciklusban ez volt az utolsó ilyen döntés, vagyis ezzel véget érhet az amerikai jegybank kamatemelési ciklusa. Az amerikai infláció 3 százalékra esett vissza, ez azonban még távol van a 2 százalékos célszinttől, az áremelkedés ragadóssága miatt pedig Jerome Powell szerint is a kamatcsökkentés lehetőségét ki kell zárni.

A pesszimista várakozások ellenére jól teljesítettek a piacok Amerikában: a Nasdaq technológiai vállalatokkal túlsúlyos indexe 30%-ot emelkedett, de az S&P 500 is közel 15%-os teljesítményt nyújtott. A nagyobb vállalatok mellett most úgy tűnik, hogy a kisebb cégek részvényei is kezdenek felzárkózni, ezt leginkább a Russel 2000 index előző két hónapos teljesítménye mutatja a legjobban. Mindezek értelmében több alapkezelő szerint is elmondható, hogy bár a kötvények is helyet kaptak a portfóliókban, júliusban főleg a fejlődő piaci tőzsdékre volt érdemes odafigyelni, hiszen ezek némileg magasabb hozamot szállítottak.

Fontos azonban azt is megjegyezni, hogy nem csak az amerikai részvénypiacon láthatók jelentős emelkedések: az egyik alapkezelő elmondása alapján a tavalyi medvepiacban szélsőségesen alulárazottá vált a közép-kelet európai, köztük a magyar részvénypiac is, a mostani 20%-os emelkedés forintban eddig az S&P 500-ot is lekörözte. A nyugat-európai részvények júliusban nem sokat emelkedtek, amelynek az oka a bizonytalanabb gazdasági helyzet lehet.

A szakértők júliusban a távol-keleti régiót is alaposan szemügyre vették: jenben mérve az MSCI Japan index elérte a 21,7%-os hozamértéket, ráadásul a szigetországban a második negyedéves gyorsjelentési szezon is kifejezetten jól alakult. Ezen adatokat látva nem csoda, hogy néhány alapkezelő a részvénypiac tekintetében a fejlett európai szegmenssel szemben a japán piacot választotta, de volt, ahol kínai értékpapírok is helyet kaptak.

Jól látszik a részvények felülsúlyozása

Míg júniusban a magyar profik inkább a kötvénypiacok felé mozdultak el, az e havi adatokból jól látszik, hogy az alapkezelők a részvények felé fordultak, amelynek elsődleges oka az előbb említett emelkedés lehet. A kategórián belül a fejlett piaci részvényeket alulsúlyozták, míg a régiós és fejlődő piaci részvények aránya kis mértékben emelkedett. A részvényeken kívül még a hedge fund/abszolút hozam kategória tudott pozitív teljesítményt elérni, a többi szegmenstől egyelőre elfordultak a befektetők. A kötvények háttérbe szorulásához az is hozzájárulhatott, hogy Amerikában az erős adatok és a kamatemelés miatti félelmek felfelé tolhatták a kamatokat, ami rossz hatással van a kötvényárfolyamra.

Bár a sorrendben nem történt jelentős változás, a részvények előtérbe helyezése jól látszik a részletes bontáson is: a kötvények és a fejlett piaci részvények aránya 1-2 százalékponttal csökkent, míg a fejlődő piaci részvényeké 3,5%-ról 5,2%-ra, a régiós részvényeké pedig 4,1%-ról 4,3%-ra nőtt. Nagyobb változás történt még a hedge fund/abszolút hozam kategóriánál is, ez 8,6%-ról 10,3%-ra tudta javítani a pozícióját.

A főbb eszközkategóriák összehasonlításánál is a kötvények alulsúlyozása a legszembetűnőbb (40%-ról 38%-ra), míg a részvények és az alternatív befektetések javítani tudtak az arányaikon, így jelenleg mindkettő 23%-on áll. A pénzpiaci eszközöket tekintve nem történt változás.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

Címlapkép forrása: Getty Images