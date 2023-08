Íme a világ első tőzsdéje, ahol műtárgyba fektethetünk

Az ARTEX a világ első művészeti részvénykereskedő platformjaként hivatkozik magára. Célja, hogy milliók számára tegye könnyen elérhetővé a műtárgyak piacát, mint alternatív befektetési területet. Lényegében a hagyományos részvénypiacok mintájára létrejövő kereskedési színtér, ahol az értékpapírok mögötti cégek értékét kizárólag egy-egy műtárgy adja. A vállalat törekvései közé tartozik a műalkotások likvid részvényekké történő átalakítása. Cikkünkben megnézzük, hogy mi is jelent ez a befektetők számára.

A műalkotás jobb befektetés lehet, mint az arany

Andy Warhol egyszer azt mondta, hogy "…a jó üzlet a legjobb művészet." Amennyiben ez igaz akkor munkája kétségtelenül művészet legeslegjobbjai közé tartozik: 2022 tavaszán a ’Shot Sage Blue Marilyn’ címet viselő szitanyomatát 195 millió dollárért értékesítették.

Andy Warhol Shot Sage Blue Marilyn, 1964 c. munkája a Christie's aukcióján Forrás: EPA/Sarah Yenesel

A Deloitte Art & Finance 2021-es beszámolója alapján egy művészeti befektetés átlagosan 7 százalékos éves megtérülést eredményez – ha egy alkotást 11 évig megőrzünk. Ennek aránya még magasabb, ha az adott alkotást a világ 100 sztárművészének egyike készítette. Az Artprice nemzetközi műtárgypiaci adatbázis által kiadott friss jelentés - az Artprice100© a művészeti piac 100 legsikeresebb művészébe történő befektetést szimulálja, hipotetikus pénzügyi eredménnyel szolgál őket illetően - indexe 2000 és 2022 között 9,2 százalékkal növekedett. Ez az érték jóval meghaladja az arany (8,6 százalékos növekedés), illetve az S&P 500 amerikai tőzsdeindex (Standard and Poor's 500, 5,5 százalékos növekedés) mutatóinak emelkedését. Az aranyhoz hasonlóan, a műtárgypiac is gyakran a részvénypiacokkal ellentétes irányban mozog - ez a tulajdonság például segíthet stabilizálni egy portfóliót.

A befektetőknek azonban két jelentős kihívással is szembe kell nézniük, ha szeretnének a piac részeseivé válni: az óriási belépési küszöbbel, illetve az eladási folyamtok nehézségeivel. A híres, közismert műtárgyak jellemzően nagyon drágák, a legtöbb ember számára irreális a megvásárlásuk. Ezen felül a művészeti befektetések általában illikvidek – nem lehet műtárgyat egyetlen kattintással eladni.

Az ARTEX új módszerekkel kezeli ezt a két problémát. A vállalat 100 euróért kínál részesedést biztosító értékpapírokat egy-egy műtárgyban. Először maga vásárolja meg az alkotást, majd azt egy külön cég nevére írja. Később a cég részvényeit dobja piacra – azokkal kereskedhetnek az ügyfelek. Így sokkal több ember számára válnak elérhetővé a műtárgyak és bár a művészeti részvények nem fizetnek pénzügyi osztalékot, olyan érzelmi kielégülést nyújthatnak, amelyet a tőzsde más területein nehéz lenne megtalálni. Az ARTEX az általa felkínált darabokat múzeumokban, galériákban elhelyezve kívánja kiállítani, ahelyett, hogy privát szobákban és raktárban tárolná őket (mint ahogy az a magántulajdonban lévő alkotásoknál gyakran előfordul).

Mindemellett a platform nem szed be külön adminisztrációs, tárolási, valamint biztosítási díjakat. Továbbá a kereskedést hírekkel, piaci elemzésekkel, valamint edukációs tartalmakkal is kiegészítik, hogy segítsenek a felhasználóknak a művészeti befektetések lépéseinek alaposabb megismerésében.

A cég által elsőnek felkínált műalkotás: Francis Bacon triptichonja

Az Artex kora ősszel fogja eladásra bocsátani az első műalkotást, mégpedig Francis Bacon huszadik századi festő Three Studies for a Portré of George Dyer című 50 éves triptichonját. A mű értékét 55 millió dollárra becsülik. A komor festmény a festő múzsájának és partnerének George Dyer-nek a lelki gyötrelmét kívánja ábrázolni, aki 1971-ben vetett véget az életének.

Francis Bacon triptichonja - Three Studies for a Portrait of George Dyer. 1964 Forrás: Artex

Az Artex vezérigazgatója, Yassir Benjelloun-Touimi volt befektetési bankár csaknem három éve álmodta meg ezt ambiciózus projektet, melynek társalapítója, illetve az igazgatótanácsának elnöke, Wenzeslaus von und zu Liechtenstein herceg. Ha minden a tervek szerint alakul, a befektetők egyenként 100 euróért vásárolhatnak majd részvényeket. Az Artex nem használ digitális tokeneket az értékesítéshez. A tranzakciók feldolgozásához olyan partnerekkel fog együttműködni, mint a svájci SIX Swiss Exchange.

Milyen kockázatok merülnek fel?

A művészeti részvényeket bár a hagyományos módon értékesítik majd, azonban az értékbecslés folyamata nem fog kulcsfontosságú teljesítménymutatókon vagy egyéb számokon alapulni. Értékük a vásárlók érdeklődése alapján alakul majd, illetve trendeknek lesz kitéve. Például Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) festményei jóval alacsonyabb áron kelhetnek el, mint kortársának, Vincent van Goghnak (1853-1890) az alkotásai.

A hamisítások, rongálások és lopások szintén kockázatot jelenthetnek, annak ellenére, hogy az Artex minden eladásra kínált művet szigorúan megvizsgál. A cég egyébként teljeskörű biztosítást vállal az alkotásokra, melynek költsége az Artexet terheli, nem befolyásolja a részvények árfolyamát.

Nagy kérdés, hogy az Artex képes lesz-e elegendő, jó minőségű műalkotást tőzsdére vezetni.



Wenzeslaus von und zu Liechtenstein herceg az Artex igazgatótanácsának elnöke és Yassir Benjelloun-Touimi, az Artex vezérigazgatója Forrás: Artex

Meg kell említeni, hogy míg például a Christie's körülbelül 15 százalékos vevői jutalékot határoz meg az általuk eladott művekre és egy szűk, exkluzív kört céloz, addig az Artex csak a bevétel 3 százalékát tervezi elkérni, amikor piacra dob egy darabot. Ezzel is szélesíti a műtárgyvásárlók körét.

A művészeti piac jelenlegi volumene – a Deloitte beszámolója szerint - 3,2 billió dollár. Ez az érték a globális jóléttől függően fog változni. Benjelloun-Touimi növelni és forradalmasítani kívánja a piacot: "Jelenleg a szakértők döntenek arról, hogy melyik műalkotásra van igény és kereslet. A jövőben ez a döntés a részvényesek kezébe kerül." – mondja.

