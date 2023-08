Raiffeisen: augusztusban megtorpant a részvénypiacok emelkedése

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Augusztusban megtorpant a részvénypiacok általános emelkedése, miután az elemzői és piaci várakozásokra alaposan rácáfolva meneteltek felfelé idén az indexek. A rali elakadásában fontos szerepe volt a fejlett piaci kötvényhozamok további emelkedésének, ezen belül külön kiemelendő, hogy az Egyesült Államok 10 éves lejáratú állampapírjának nominális hozama 4,4% közelébe, másfél évtizedes csúcsra kapaszkodott. Mivel a kockázatmentes hozamnak tekintett amerikai 10 éves ráta minden tőkepiaci eszköz árazásában kiemelt szerepet tölt be, a vele kapcsolatos várakozások alakulása kihat az egész tőkepiacra. Az emelkedés elsődleges oka, hogy az amerikai gazdaság nem akaródzik recesszióba süllyedni (egyelőre túlzottan lassulni sem) az erős munkaerőpiac által is megtámasztott lakossági fogyasztásnak köszönhetően, emiatt pedig a Federal Reserve sem vehet vissza a szigorból még egy jó ideig, felfelé tolva ezzel a hosszabb távú kamatvárakozásokat.

Ami viszont a 10 éves amerikai nominális kamatszint emelkedésénél is érdekesebb, az az, hogy a tőkepiaci szereplők amerikai 10 éves inflációs várakozása inkább csökkent (2,3% környékére), vagyis a piacok szemében hiteles maradt a Fed infláció elleni küzdelme. Mindez azt eredményezte, hogy a 10 éves előretekintő amerikai reálhozam 2% közelébe emelkedett, amire szintén a 2008-as válság óta nem volt precedens. A reálhozamok emelkedése globális jelenség, azzal van összefüggésben, hogy az úgynevezett semleges kamatszintekkel kapcsolatos várakozások (amelyek a 2010-es években nagyon alacsony szintekre süllyedtek) folyamatosan emelkednek. Ez azt jelenti, hogy az inflációs célok elérése érdekében az elmúlt évtizedben megszokottnál magasabb kamatszintekre lehet szükség a következő időszakban. A semleges kamat szintjére vonatkozó szakértői elképzelések elég széles skálán mozognak, abban viszont nagyrészt egyetértés van, hogy a negatív reálkamatok nem fognak a közeljövőben visszatérni (erről a vitáról, a felmerülő érvekről hosszasan lehetne írni). Ugyanakkor azt is nehéz elképzelni, hogy egy 2%-os 10 éves előretekintő amerikai reálhozam ne lenne dezinflatórikus hatású, és hogy sokkal magasabb reálkamatokra lenne szükség a kereslet-kínálati egyensúly megteremtéséhez. Ez nem jelenti azt, hogy rövid távon nem kúszhat feljebb ez az érték, így érdemes még ebben is muníciót tartogatni. Összességében ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a rövid lejáratú fejlett piaci kötvények és pénzpiaci eszközök mellett egyre nagyobb érték van a hosszú lejáratú amerikai inflációkövető kötvényekben is, így növeltük azok mintaportfóliónkon belüli súlyát.

A (reál)hozamok jelenlegi szintjeinek a részvénypiacokra nézve is fontos következményei vannak, hiszen már valós alternatívát kínálhatnak a részvényekkel szemben, rontva a részvénybefektetések relatív vonzerejét. Különösen úgy, hogy a részvénypiacok elenyésző amerikai recessziós kockázatot áraznak. Ha elfogadjuk azt a feltevést, hogy egy olyan korszakba léptünk, amikor a pénznek tartósan magasabb ára lesz, akkor az egyes cégek közötti differenciálásra, vagyis az egyedi részvénykiválasztásra nagyobb hangsúly helyeződhet, hiszen egy nehezebb makrogazdasági környezetben kell a cégeknek a tőkéért versenyezni, a tőke árát kigazdálkodni. A részvények között az értékalapú részvénybefektetéseket preferáljuk, emiatt viszonylag magas a nagyobbrészt ilyen típusú részvényekből álló, emellett alacsonyabb árazású hazai, régiós és a fejlődő piacok súlya."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.