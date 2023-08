VIG: a gazdaságok még mindig a recesszió felé haladnak

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az VIG Alapkezelő (korábban Aegon Alapkezelő) írását olvashatják:

"Az augusztus eleji adatok alapján az amerikai munkaerő-piacon a továbbra is erős bérnövekedés mellett számos szektorban már lassult a munkaerő-kereslet - kivétel az egészségügy és az oktatás- , emellett a munkaerő-kínálat 152 ezres havi bővülését sem haladta meg már sokkal a foglalkoztatottak számának növekedése, bár igazi fékezésről még nem lehet beszélni. Az eddigi makro adatokból viszont még nem látszik romlás, az Atlanta FED friss harmadik negyedéves GDP növekedési becslését 5-ről 5,8 százalékra emelte a jó lakásépítési és ipari termelési adatok miatt, emiatt a hozamok is emelkedtek, a 10 éves USA állampapír 2007 óta nem látott szintre emelkedett. Az adatok hatására a FED részéről vegyes nyilatkozatok érkeztek, Patrick Harker szerint közel a kamatemelési ciklus teteje és lehet, hogy nem kell többet szigorítani, Susan Collins ugyanakkor az emelésnek nagyobb esélyét látja, az általa meglepőnek nevezett erős gazdasági növekedés miatt további lépésekre lehet szükség.

Az inflációs adatot tekintve a használtautók és a repülőjegyek költsége már lefelé nyomta a mutatót, ugyanakkor az élelmiszerek és az üzemanyagok július második felétől látott áremelkedése a rövid távú inflációs dinamikát megfordíthatja, részben ennek is köszönhetően a FED illetékesek részéről érkező nyilatkozatok nem voltak túlzottan optimisták. A "galambnak" számító Mary Daly SF FED elnök szerint "további munkára van szükség a 2 százalékos inflációs cél elérése érdekében és az eddigi adatok alapján még nem lehet győzelmet hirdetni". A FED láthatóan nem akarja, hogy a piac túl korán kezdjen el hinni a monetáris lazításban, emiatt továbbra is a szigort hangsúlyozza, félve az infláció ismételt fellángolásától. Az utóbbi esélyét növelik a mostanában egyre hangosabb újabb béremelési törekvések (többek között az autóipar, a légiközlekedés és egyéb szolgáltatások területén). A munkaerő-piac látványos romlása lehet az a trigger, ami elhozhatja a monetáris politikai fordulatot, ennek viszont még nincsen jele.

Az FOMC legutóbbi üléséből az derül ki, hogy a monetáris politikai döntéshozók még mindig "jelentős felfelé mutató kockázatokat látnak az inflációt tekintve" és így további kamatemelést tarthatnak szükségesnek. A hónap végén Jerome Powell FED elnök Jackson Hole-i beszéde alapvetően szigorúnak tűnt, de az olyan kijelentések, mint például az "óvatosan lehet haladni előre" azt jelzik, hogy a FED nem fog kamatot emelni akkor, ha az inflációs trend nem romlik, meghagyva ezzel a kamatemelés opcióját egy rosszabb forgatókönyvre. A WSJ szerint a FED nem akarja, hogy a piac elkezdje árazni a kamatcsökkentést, így nem fog győzelmet hirdetni az infláció elleni harcban és pontosan ezért mindig fenntartja a szigorítás lehetőségét, de jó eséllyel már nem fog emelni az ősszel várható gazdasági lassulás miatt. Más kommentátorok szerint viszont az infláció gyorsulni fog a következő pár hónapban, így az ősszel legalább egy kamatemelés jönni fog. A jelenlegi árazás alapján a piac kétharmados esélyét árazza annak, hogy novemberig lesz egy 25 bázispontos szigorítás.

Az augusztusi makró adatok alapján a kínai gazdaság továbbra sem tud lábra állni. A kínai Caixin feldolgozóipari beszerzési menedzserindex az emelkedés/csökkenés határát jelző 50-es érték alá esett júliusban: a 49,2-es olvasat mind az előző 50,5-től, mind a várt 50,1-től elmarad. Az export is gyengélkedik. Az adatok alapján az export év/év alapon és dollárban mérve 14,5, az import pedig 12,4 százalékkal esett vissza, főleg az utóbbi a negatív meglepetés és nyomott kínai növekedésre (vagy még inkább annak hiányára) utal. Durva az USA felé irányuló export 23,1 és az EU felé történő kivitel százalékos visszaesése, ennek alapján a globális termékek iránti kereslet tragikusan néz ki. De a legnagyobb gond jelenleg a kínai ingatlan szektorral van. Az Evergrande ingatlan cég csődvédelmet kért az USA-ban, és a jelenlegi adatok alapján a veszteség elérheti a 300 milliárd dollárt is. Ez alapjaiban rengeti meg a kínai ingatlan befektetéseket, és a gazdaság más ágazataira is kihathat. A banki oldalon is látszanak már az ingatlan lassulás által generált problémák. Az egyik legnagyobb kínai „árnyékbank” a 138 milliárd dollárnak megfelelő mérlegfőösszegű Zhongrong nemfizetési hulláma egyre terjed, már termékek sokaságára nem fizette ki az ígért hozamot. A cég elsősorban a földbe állt lakáspiac finanszírozásában volt aktív. A Zhongrong egy illetékese szerint egyelőre nem tervezik a visszafizetést, miután likviditásuk” váratlanul kiszáradt”. Jelenleg már több, mint 30 termékkel esett a cég fizetési késedelembe.

Magyarországon az MNB tovább folytatta a kamatvágást. Már csak 14 százalékon áll az irányadó kamatszint, szeptemberben pedig összeérhet az alapkamattal. Azt követően az alapkamat is csökkenhet, de ahhoz az infláció lendületes mérséklődésének is folytatódnia kell. Figyelemre méltó, hogy a korábbi kamatvágásokkal ellentétben, most a forint nem hogy nem gyengült az euróval szemben, de havi csúcsra emelkedett, és a hónap végén már 379 forintot ért 1 euró. A befektetőket leginkább az érdekli, hogy mi fog történni, mikor az alapkamat és az irányadó kamatszint összeér, ami most 13%. Ha az infláció egyszámjegyű lesz, mint ahogy azt sok gazdasági és állami vezető vizionálja, akkor az MNB tovább folytatja-e a kamatvágást, és ha igen, akkor az milyen hatással lesz a forint árfolyamára.

A modell portfolión augusztusban nem változtattunk. Változatlanul úgy gondoljuk, hogy a gazdaságok a recesszió fele haladnak, ezért a portfolió nagy része pénzpiaci illetve kötvény befektetésekben maradt."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.