61 éve elment egyet golfozni a feleségével Charlie Munger, most évi 25 millió forintot keres emiatt

Charlie Munger még 1962-ben tette meg olajpiaci fogadását, miután egy férj-és-feleség golfversenyen találkozott egy Al Marshall nevű üzletemberrel. A legenda szerint a harmadik lyuknál Marshall felvázolta a tervét, miszerint licitálni fog egy olaj-jogdíj árverésen. Munger a rá jellemző nyers stílusban így válaszolt:

Rosszul csinálod

Marshall ezt követően megkérte Mungert, hogy csatlakozzon a licithez és kezelje a vásárlások jogi és pénzügyi vonatkozásait. Munger ügylete egy olyan típusú adóallokálást tartalmazott, amit azóta már betiltottak (ABC trust).

Mindketten csak 1000 dollárt tettünk bele, és valószínűleg fejenként félmilliót kerestünk rajta

- mondta Marshall az üggyel kapcsolatban 2000-ben Janet Lowe-nak a "Damn Right!: Behind the Scenes with Berkshire Hathaway Billionaire Charlie Munger" című könyvében. "50 évvel később már évi 100 000 dollárt kerestünk ezen a befektetésen" - mondta később Munger, hozzátéve:

Az a baj ezzel a sztorival, hogy csak egyszer történt meg

A nemrég lezajlott részvényesi közgyűlés során Buffett azt is elárulta, hogy nem Munger az egyetlen, aki több évtizedes olajjogdíjakból profitál. A híres befektető megjegyezte, hogy az ő apja még ennél is korábban 1000-1500 dollár értékben vásárolt jogdíjakat, ezek mostanra Buffett húgára szálltak, aki ennek köszönhetően a mai napig havonta kapja a vaskos csekkeket.

Címlapkép forrása: Patrick T. Fallon/Bloomberg via Getty Images