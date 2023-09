Új befektetési szolgáltató tört be Magyarországra, 8% feletti nettó hozamot ad a pénzünkre

Portfolio 2023. szeptember 20. 16:29

Teljesen átalakulóban van a bankolás és a készpénz, miközben eddig nem látott kockázatokat is rejt a jövő. A Portfolio Future of Finance 2023 konferenciájának készpénzről és bankolásról szóló szekciójában kiderült: bár fontos szerepet töltenek be a klíringházak, jelentős likviditási kockázatot is behoztak a pénzügyi szektorba. Mindeközben egy európai fintech céljául tűzte ki a befektetések világának reformját, ennek érdekében jóval alacsonyabb költségekkel és magas kamatokkal vonzaná be a magyar befektetőket.