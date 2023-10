Hold: a hozamok emelkednek, a részvénypiacok esnek

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Hold Alapkezelő írását olvashatják:

A változás: a hozamok emelkednek, a részvénypiacok esnek, amit egyelőre csak kötvénysúly növelésre használtuk a részvények terhére. Ugyan a rövidtávú hangulat és a szezonalitás egyaránt megágyazott már egy nagyobb visszapattanásnak, most a hosszabb távú kockázatok riasztóbbnak látszanak, ezért októberben is csökkentettük a kockázatot. A kötvények közül a fejlett piaciak kinálják a vonzóbb hozam-kockázat arányt, az amerikai inflációkövető kötvények ezek közül is kimagaslanak.

Ami változatlan: Részvényeken belül továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Az értékalapú befektetéseken belül vannak ciklikus papírok, de nagyobb arányban olcsónak gondolt defenzív papírok: gyógyszer, telekommunikációs és biztosítással foglalkozó cégek is.

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.