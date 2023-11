Veszélyes és téves megállapítások keringenek a magyar nyugdíjreformról

Veszélyes és téves megállapítások keringenek a nyugdíjcélú megtakarítások reformjára vonatkozó szakmai ajánlásokról – írja Matits Ágnes nyugdíjszakértő a Portfolio-hoz eljuttatott véleménycikkében. A munkáltatói hozzájárulások adókedvezményének megvonása hiba volt, ami nagyban hozzájárult a taglétszám és a befizetések csökkenéséhez. Mindeközben a nyugdíjpénztár nyugdíjmegtakarítói intézmény helyett adómegtakarító intézménnyé vált, de miért támogassa az állam azoknak a megtakarításait, akik amúgy is meglehetősen sok megtakarítással rendelkeznek? Az alábbiakban Matits Ágnes írását közöljük.

Mint obsitos nyugdíjszakértő természetesen nagy érdeklődéssel olvastam Árgyelán Ágnes 2023 október 24-én publikált cikkét („Valami készül a magyar nyugdíjügyben- itt vannak a javaslatok”). Nagyon fontosnak tartom az ebben a cikkben bemutatott szakmai ajánlásokat, mivel már most is nagy késésben vagyunk abban a tekintetben, hogy a magyar lakosság saját nyugdíjcélú megtakarításainak ügyében végre újra történjen valami. Úgy gondolom, hogy már nem tisztem a javaslatok értékelése, nem is terveztem hozzászólást cikkhez. Mindaddig, ameddig meg nem találtam a hvg.hu oldalon a témára referáló anyagot, amelyben a szerző „A 2010-ben szétvert magán-nyugdíjpénztári rendszer egy változatát ajánlják szakmai szervezetek a kormánynak” címmel írja összefoglalóját. Ez a cím azt próbálja sugallani, sőt a szerző ezt ki is mondja, hogy „olyasmiről van szó, mint a Magyarországon a Fidesz által megszüntetett kötelező nyugdíjpénztári pillér volt”.

Pedig ez a megállapítás alapvetően téves.

Ráadásul a tervezett változtatásoknak ez a bekonferálása aligha tekinthető vonzó hívó szónak. Attól tartok, hogy ha ez az interpretáció megjelent, akkor a nyugdíjpénztári rendszernek a 90-es években való bevezetése óta vajmi kevés történt a tényleges összefüggések megértése és megértetése területén. Hiszen most éppen azt kellene tudatosítani, hogy ennek a javaslatnak semmi köze nincs a korábbi kötelező nyugdíjpénztári pillérhez még akkor sem, ha javaslat szerint is egyfajta „kötelező” beléptetés lenne. Ugyanis a korábbi magán-nyugdíjpénztári rendszernek az úgynevezett 1.pillérhez (a tb-nyugdíjrendszerhez) való viszonya alapvetően különbözik a javaslat szerinti változat viszonyától.

A (gyakorlatilag) megszüntetett kötelező magánnyugdjpénztárak (a 2.pillér) részben az 1.pillér helyett kerültek (volna) bevezetésre. A magán-nyugdíjpénztári tagok a nyugdíjba lépéskor a megszerezhető tb-jogosultságuknak csak a 75 százalékára tarthattak volna igényt, hiszen a kötelező nyugdíjjárulékaik egy részét nem a társadalombiztosításba, hanem a magánnyudíjpénztárba fizették (volna) be. És az volt a koncepció, hogy magán-nyugdíjpénztári járulékokból összegyűjtött egyéni tőke az elveszett 25% tb-jogosultságot helyettesíthette volna. Sőt, a várakozások szerint a magántőkéből szerzett jogosultság akár jelentősen meg is haladhatta volna az elveszített tb-jogosultságot. Ilyen értelemben tehát akár ki is egészíthette volna az eredeti tb-jogosultságot. Persze ehhez a csillagok szerencsés együttállására is szükség lett volna, hiszen a magántőke akkumulációja a mindenkori befektetési kockázatokat is magában hordozza.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak, illetve az itt felgyülemlő egyéni vagyon által megszerezhető nyugdíjvárományok azonban teljes egészében a tb-nyugdíjak kiegészítését szolgálja. És a jelenlegi javaslatok szerint továbbra is ilyen önkéntes kiegészítő pénztárakról van szó. A javaslatok csak azt a célt szolgálják, hogy az önkéntes pénztári rendszerben a jelenleginél több tag legyen, és a befizetések is rendszeresebbek és számottevőek legyenek.

Azt kellene tudatosítani mindenkiben, hogy nincs olyan társadalombiztosítási rendszer, ami mindenkinek megfelelő és kielégítő nyugdíjat képes biztosítani.

Ezért van szükség arra, hogy mindenki saját maga is gondolkodjon arról, mi fog történni nyugdíjas korában akkor, ha a tb-nyugdíja nem lesz elegendő a megélhetéséhez. Sokat hallunk a jelenlegi tb-rendszer fenntarthatatlanságáról, a nyugdíjreform szükségességéről, de a tényleges kommunikáció nagyon hiányos. A tb-rendszerrel kapcsolatosan elhangzó aggodalmak hangoztatásával legfeljebb azt érjük el, különösen a fiatalabb nemzedék esetében, hogy „nekem már úgysem lesz nyugdíjam” felkiáltással, még annyit sem foglalkoznak saját nyugdíjvárományuk alakításával, hogy legalább a tb-járulékaik megfizetésére biztosan odafigyeljenek.

Az, hogy az elmúlt évtizedben a nyugdíjpénztárakba vetett bizalom számtalan ok következtében jelentősen megcsappant, komoly feladatot ró a pénztári szakmára.

Valószínűleg ez a felelősségtudat indította el a szakmai szervezeteknek a fent említett cikkben bemutatott ajánlásait. Az a tény, hogy a jövőben a tb nem lesz képes mindenkinek elegendő és kielégítő nyugdíjak biztosítására, önmagában is fontossá teszi a nyugdíjcélú saját megtakarítások szerepének növelését. Ezért szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a másik sajtóorgánum oldalán megjelent interpretáció sokat árthat a tényleges megvalósításnak. Egy „rossz emlékű” intézményhez való, ráadásul hibás hasonlítás meglehetősen veszélyes lehet a fogadtatást illetően. Jól ismert tény az is, hogy a munkáltatóknak komoly szerepük lehet a nyugdíjcélú megtakarítások ösztönzésében. Ezért úgy vélem, hogy

a munkáltatói hozzájárulások adókedvezményének megvonása valójában hiba volt, ami nagyban hozzájárult a taglétszám és a befizetések csökkenéséhez.

Így jó iránynak tartom a munkáltatók szerepvállalásának újra megerősítését. De ne feledjük el, hogy az aktív korú népesség egyre nagyobb hányada nem alkalmazottként szerzi jövedelmét, azaz nincs munkáltatója. A munkáltatói kedvezmények kiszélesítése értelemszerűen az ő esetükben semmiféle ösztönzést nem jelenthet. Vagyis, ha az egyéni nyugdíjcélú megtakarítások ösztönzése a cél, akkor

olyan rendszert kell kidolgozni, amely az aktív korú népesség minden tagjának tényleges ösztönzést jelent. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy az állami adókedvezmények jelenlegi rendszere ezt megfelelő hatékonysággal tudja szolgálni.

Az alacsony jövedelmű és ebből következően alacsony megtakarítási képességű rétegeket semmiképp sem fogja ösztönözni az adókedvezmény. Ugyanakkor a múlt jó példát ad arra, hogy az adókedvezmény maximális kihasználása a magasabb keresetű embereknél fontosabb volt, mint maga a megtakarítás.

Így vált a nyugdíjpénztár nyugdíjmegtakarítói intézmény helyett adómegtakarító intézménnyé. Ez azonban nem lehet cél.

Miért támogassa az állam azoknak a megtakarításait, akik az élet napos oldalán állva, amúgy is meglehetősen sok megtakarítással rendelkeznek? Következésképp én aligha emelném a személyi jövedelemadó kedvezmény jelenlegi szintjét. Gondoljuk csak meg, hogy milyen esélye van annak, hogy egy kis jövedelmű ember ki tudja használni ezt a jelenlegi szintet is? De ugyanígy elgondolkodtató, hogy a munkáltatói befizetéseket is talán csak egy bizonyos szintig kellene támogatnia az államnak.

El tudnám képzelni, hogy az állam csak egy bizonyos összeghatárig tenne engedményt a munkáltatónak, ha pénztári befizetést teljesít dolgozói javára. És akkor már csak halkan remélem azt a lehetőséget, hogy a munkáltató a százalékos hozzájárulás helyett inkább egy normatív, egységes mértékű befizetésben gondolkodhatna.

Ugyanaz a hozzájárulás egy kis keresetű dolgozónál jelentős segítség lehetne (hiszen az ő javasolt 1-2% befizetéséből aligha lenne jelentős mértékű nyugdíjkiegészítés), amit igazán érdemes lenne az államnak támogatnia. Talán ez is közelebb vihet az időskori végletes szegénység elkerülésére megoldást nyugdíjrendszer kialakításához.

Őszintén remélem, hogy az önkéntes pénztári rendszer megerősítése érdekében elindult folyamatok mielőbb valódi megoldásokat eredményeznek.

