2024-ben eljön az igazság pillanata – Megszólaltak a magyar befektetési guruk

Egy olyan környezetben vagyunk, ahol a vállalkozások egyre nehezebben kapnak finanszírozást, de az igazság pillanat 2024-ben jöhet el, akkor fogjuk igazán látni, milyen állapotban is vannak a cégek – hangzott el a Portfolio Investment Day exkluzív befektetői eseményének nyitó beszélgetésében.

Hogyan kell indirekt módon befektetni a tőzsdén? Technológiai befektetések és generációváltás kapcsán osztotta meg gondolatait Jutasi Zoltán, a Navigátor Investments Nyrt. alapítója és többségi tulajdonosa, valamint Oszkó Péter, az OXO Holdings alapítója és vezérigazgatója.

Megváltozott a finanszírozási környezet, mit látnak a szakemberek?

Oszkó Péter (OXO) szerint a változásnak még csak a fele látszik, az a szektor, amelyekbe ők fektetnek, nagyon gyorsan megérzi a kamatkörnyezet változását. A nagyobb intézményi befektetők, alapkezelők már lényegesen inakítvabbak, a cégek nem kapnak már olyan szinten forrásokat, mégis lassan jön csak az igazság pillanata. Még nem látjuk, hogy a megemelkedett kamatkörnyezetnek milyen hatása van a szektorra - hangoztatta.

Jutasi Zoltán (Navigátor Investments) kettős hatást lát. A Navigátor alap esetben kis- és középvállalkozásokba fektet, ahol a tulajdonosok a generációváltás miatt már nem tudják/akarják tovább vinni a cég vezetését. Egyik oldalról a piac nagyon óvatos, a másik oldalról a vállalatok tulajdonosainak élethelyzete egyre jobb helyzetbe hozza a befektetőket. Befektetői szempontból ez egy jó pillanat: egyre jobb áron lehet felvásárolni, de a finanszírozási oldal kihívásokat teremt. A tranzakciókat banki és tőkeforrások elegyéből finanszírozzák a Navigátornál – hangzott el.

Hogy kerülnek a cégek az OXO és a Navigátor látóterébe?

Oszkó Péter (OXO) elmondta, hogy viszonylag nagy a forgalom, egyszerre 20-30 céget kezelnek a portfólióban. A korai fázisban lévő cégekkel is sokat foglalkoznak, azonban 2018-ban arra jutottak, hogy a pénzbőség által generált optimista hangulat a startup piacon nem fog örökké tartani, ezért elkezdtek az érettebb cégek felé fordulni. A korai fázisban irtózatos zajban kell tudni kiválasztani 4-5 céget, míg az érettebb cégeket személyes kapcsolatokon keresztül választják ki. Azt látja, hogy 2024-ben a piac az érettebb cégek felé fog elmenni.

Úgy gondolom, hogy 2024-ben eljön az igazság pillanata, és a cégek valódi arcát lehet majd látni.

Oszkó Péter, az OXO Holdings alapítója és vezérigazgatója

Jutasi Zoltán (Navigátor Investments) kitért arra, hogy a rendszerváltás folytán sok cégalapító nyugdíjkorhatár közelébe került, és az igazi probléma abból adódik, hogy sok vállalat nem épített fel olyan üzleti modellt és menedzsmentet, amely tovább tudja vinni a vállalkozásokat. A Navigátornál ezekre a cégekre építenek, ezeket keresik. Az ipari termelésben működő cégek tartoznak a fő fókuszcsoportjukba. Szakmailag jól összerakott cégekről beszélünk, de üzletileg sokszor nincs, aki tovább vigye őket, és itt lépnek be ők, a Navigátor a képbe.

Oszkó Péter (OXO Holdings) megemlítette a „home run” (hazafutás) jelenségét, amikor egyetlen céggel lehet nagyon jó befektetést csinálni, de ez jellemzően csak a korai fázisú cégekkel valósítható meg. Az OXO Holdings kapcsán kiemelte, hogy nagyon alacsony kamatkörnyezetben is tudott kétszámjegyű hozamokat kínálni, de most, még a magas fix hozamokhoz képest is vonzó hozamokat tudnak adni. Abban a speciális helyzetben vannak, hogy már 2022-ben is nyereséges volt a cég, 2023 még erősebbnek tűnik a mostani számok alapján. Nem tartja kizártnak, hogy 2024-ben osztalékot is fizessenek a befektetőknek. Nagyon óvatosak viszont ebben az időszakban a korai fázisú cégekkel – tette hozzá.

Jutasi Zoltán (Navigátor Investments) elmondta: a tapasztalat az, hogy az eladói oldal egyik felével násztáncot kell járni és évek, mire megállapodást kötnek, míg a másik felével gyorsan sikerül megegyezésre jutni. Olyan jellegű kockázatokat kell beárazni a cégek átvételekor, amit az eladói oldal nem szeret hallani, pedig ez a valóság.

Ma már sokszor az a legjobb, ha a 70 év feletti cégtulajdonosokkal tudunk tárgyalni, mert ők értik meg legjobban a piac mai működését.

Jutasi Zoltán, a Navigátor Investments Nyrt. alapítója és többségi tulajdonosa

Mit terveznek a jövőre nézve?

Oszkó Péter (OXO) a jövővel kapcsolatban elmondta, hogy átállították a részvénykereskedést euróra, ami lehetővé teszi a nemzetközi befektetőkkel való tárgyalást is. A következő években az Xtend piacról a Standard piacra szeretnének átlépni. A Standard piacra azonban várhatóan az osztalékfizetés után kerülne sor. Mindezek mellett egy másik európai tőzsdére is be szeretnék vezetni a részvényeiket, egyelőre több lehetőséget is tartanak a kalapban.

Jutasi Zoltán (Navigátor Investments) kifejtette: a zártkörű kibocsátások időszakát élik, ezeken keresztül finanszírozzák az ügyleteket. A másik oldalról jó pár XTendes cég tőzsdére vitelében volt fontos szerepe a Navigátornak. Ezeket a cégeket nem egyesével kell nézni, összességében viszont van bennük fantázia. Gondolkodnak egy olyan instrumentum összerakásában, ami vonzóbbá teszi a befektetők számára az XTend piacát.

