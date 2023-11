Elárulják a magyar üzletemberek és befektetési szakértők, mibe érdemes fektetni

"Nem fogunk változtatni a Prémium Magyar Állampapír visszaváltási árfolyamán, továbbra is 99% marad" – szögezte le Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatója a Portfolio Investment Day 2023 konferenciáján. A beszélgetés során és az azt megelőző előadásban a forint helyzetéről is szó volt, de megtakarítási tippeket is kapott a közönség.