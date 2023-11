Inflációkövető kötvények, forint, régiós részvények – Íme a magyar befektetési szakértők tippjei

Az elmúlt évben a forint és a magyar kötvények oldaláról is nagyon jó beszállási pontok voltak, de a magyar portfóliómenedzserek szerint van még mit keresni a piacon. A Portfolio Investment Day záró beszélgetésében elhangzott: ahol nagy ijedtség van, ott lehet keresgélni, és sokszor találni is. Nagyot fordult ilyen szempontból a világ, mivel ma már szinte mindenki a kötvénybefektetésekről beszél.

Az elmúlt 1 évben milyen sztorit valósítottak meg a piacról?

Loncsák András, a VIG Alapkezelő Zrt. befektetési igazgatója és igazgatósági tagja azt emelte ki, amikor a forint 430 fölé emelkedett és a 10 éves hozam is nagyon megugrott, 10,8%-ra. Ez jó beszállási pont volt, ilyen eseményre 10-20 évente kerül sor. Mostanság pedig a fejlett hozamoknál látható emelkedés (amerikai) is hasonló volt a tavalyi magyar „tökéletes viharhoz”.

Pintér András, az MBH Alapkezelő befektetési vezetője két dolgot emelt ki: általában azok az eszközök szoktak nagyot menni, amik kapcsán előtt nagy félelmek voltak. Ilyen volt a forint és a részvények. Végül a forint is visszaerősödött és a kockázatos eszközök is magukra találtak.

Mindennek van egy olyan üzenete, hogy ahol nagy ijedtség van, ott lehet keresgélni, és sokszor találni is.

Szabó József, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatója is a magyar kötvénypiacot emelte kis az elmúlt egy évből, mint sikersztorit, mivel masszív hozamokat lehetett látni.

Most látnak valami extrémitást a világban?

Loncsák András (VIG) a kivárást emelte ki, mint fontos stratégia. Nyáron csökkentették a kockázatot, mert jó kiszállási pontok voltak. Most lehet tér egy átmeneti ralira, a szakember a régiós részvényeket emelte ki. Itt az árazást tekintve a részvények nagyon vonzóak, szemben amerikai társaikkal.

Pintér András (MBH) szerint az is jelzés értékű, amikor mindenki nagyon egy irányba áll a piacokon. Szerinte a következő nagyobb mozgás inkább lefelé lesz a fejlett piaci hozamokban, ez pedig minden mást is erősen megmozgathat. Itthon nagyon sokféle kamat- és hozamszint van, folyamatosan történnek cifra dolgok itt. Sok olyan devizás eszköz van, amelynek forintra visszafedezett hozama igen vonzó, ezt a magyar alapkezelők ki is használják. Nagyot fordult a világ, mivel mostanság szinte mindenki a kötvénybefektetésekről beszél, holott 2 éve még a részvények voltak uralmon – fűzte hozzá.

Szabó József (OTP) szerint érdekes még az amerikai infláció indexált papírokban lévő hozam. A hozamgörbe alakja globálisan invertált, de hosszú távon ez nem marad így. Kérdés, hogy ez az inverz hozamgörbe mennyire jelzi előre a recessziót, hiszen Amerikában ez még nem történt meg. A mostani amerikai kamatciklus más lesz, amikor pedig ez normalizálódik, a hozamgörbe meredeksége is normalizálódhat. Ha lesz egy második körös inflációs felfutás, akkor az infláció indexált kötvények megőriznék a befektetés reálértékét – tette hozzá.

Címlapkép forrása: Portfolio