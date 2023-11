Itt az újabb kripto botrány, százmilliós a kár

A hackerek álal célba vett projektek között van a HTX digitális kriptotőzsde, korábbi nevén Huobi, ahonnan a támadók mintegy 30 millió dollár értékű kriptovalutát loptak el - közölte a vállalat közleményében. Az úgynevezett blokklánc-hidat, a Heco Chaint is megtámadták, erősítette meg a HTX.

HTX and Heco Cross-Chain Bridge Undergo Hacker Attack. HTX Will Fully Compensate for HTX's hot wallet Losses. Deposits and Withdrawals Temporarily Suspended. All Funds in HTX Are Secure, and the Community Can Rest Assured. We are investigating the specific reasons for the hacker {:url}