Ez aztán az életfilozófia: Halj meg nullával!

Az energiapiaci traderként meggazdagodott hedge fund menedzser, Bill Perkins vagyonát mintegy 55 millió dollárra becsülik. Ebből 5 millió dollárt pókerrel keresett, Perkins tehát nem csupán traderként, hanem pókeresként , sőt filmproducerként is széles körben ismert. Nagyvilági életét él, és úgy költi a pénzét, mintha milliárdos lenne – barátai ezért tiszteletbeli milliárdosként emlegetik. Életfilozófiáját, amelyet a napokban magyarul is megjelent és a Portfolio online könyvesboltjában is megvásárolható kötetből ismerhetjük meg, így lehet összefoglalni: halj meg nullával!