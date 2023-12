Erste: kedvezőbbé vált az év végi szélirány

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

"Jelentősen javult a piaci hangulat az elmúlt hetekben: a részvényárak emelkednek, a kötvényhozamok és a hitelkockázati prémiumok csökkennek, a dollár pedig gyengülésnek indult. Alapvetően három fejleménynek köszönhető mindez. Először is, az amerikai jegybank, a Federal Reserve kommunikációja vesztett korábbi szogorúságából, az inflációs kockázatokkal szemben lazábbnak tűnik. Másodszor, az Egyesült Államokban a legfrissebb inflációs adatok alacsonyabbak lettek a vártnál, a munkaerőpiac feszessége pedig mérséklődni látszik. Harmadszor, a közel-keleti feszültségek felrobbanása ellenére az olaj ára jelentősen csökkent.

Bár a fogyasztói árak növekedése az eurózónában is visszacsúszott 3 százalék alá, az inflációs kockázatokat továbbra sem lehet teljesen leírni. Az amerikai University of Michigan felmérése szerint nőttek az inflációs várakozások, a következő évre vonatkozó érték 4,5%, miközben nyár elején ez még csak 3,3% volt. A következő öt-tíz évre pedig 3,2% a várakozás (az éves mélypont 2,8% volt szeptemberben). Vagyis továbbra is jelentős a kockázata annak, hogy az infláció túl magas szinten (jóval 2% felett) stabilizálódik. Ezért az amerikai jegybank és más központi bankok valószínűleg kétszer meggondolják, hogy elkezdjék a monetáris politika lazítását. A jövő évre beárazott jelentős kamatvágások még bőven bizonyulhatnak majd túlzottan optimistának, főleg, ha a régóta „várt” recesszióból továbbra sem lesz semmi.

A legutóbbi fejlemények mindenesetre egyre nagyobb optimizmushoz vezettek az amerikai és az európai gazdaság puha landolását illetően. Ebben a forgatókönyvben az infláció gyorsan csökken, ezért a központi bankok hamarosan csökkenthetik az irányadó kamatlábakat. Ugyanakkor a munkanélküliségi ráta csak kismértékben emelkedik. A piaci árak a közelmúltbeli gazdasági trendek folytatódását sejtetik. Hogy ez legalábbis rövid távon indokolt-e, azt rövidtávon Powell Fed-elnök megszólalásai, az eurózóna inflációs adatai és a közel-keleti geopolitikai fejlemények fogják meghatározni. Amíg ezek a puha landolás forgatókönyvének nem mondanak ellent, addig a piacok fokozott kockázati étvágya fennmaradhat.

Kihasználva a részvénypiacok konszolidációját, november elején a portfóliók kockázati szintjének mérsékelt emeléséről döntöttünk. Mind a kötvénypiacokon, mind a gazdasági mutatókban megtörni látszott az addigi trend, és megnőtt annak az esélye, hogy az év végéig pozitívabb piaci folyamatok indulnak be (amit már most is látunk). Ennek következtében a részvényallokációt a semleges szint fölé emeltük, a kötvényeknél pedig a magasabb kockázatú vállalati kibocsátók felé allokáltunk az euró államkötvények és a pénzpiaci jellegű kitettség rovására."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.