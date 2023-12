Leállt a Webkincstár és a Mobilkincstár

Nem működik sem a webkincstár, sem a Mobilkincstár, azaz a Magyar Államkincstár online felületei, melyeken keresztül az állampapír befektetéseket lehet kezelni.

Szerkesztőségünk tapasztalatai szerint nem érhető el sem a Webkincstár, sem a Mobilkincstár. A Webkincstár oldala egyszerűen nem tölt be, hibát dob, a Mobilkincstáron pedig azalábbi üzenet fogadja a felhasználót:

Kérdéseinkkel megkerestük a MÁK-ot, amint válaszoltak, cikkünket frissítjük.

A napokban több fontos esemény is volt, ami miatt megélénkülhetett az érdeklődés az állampapír-befektetések iránt:

Kapkodtak a lakossági befektetők a november 28-ig vásárolható, jövőre akár 18% felett hozó Prémium Magyar Állampapír 2033/I sorozata iránt, emiatt a MÁK meg is emelte a keretet további 150 milliárddal. Ezzel az értékesítésre meghirdetett mennyiség összértéke elérte a 750 milliárdot.

Péntek délelőtt sajtótájékoztatón mutatta be a költségvetés 2024-es finanszírozási tervét Varga Mihály pénzügyminiszter és Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója, aki egyúttal azt is bejelentette, hogy teljesen új lakossági termékekkel is készülnek piacra lépni 2024-ben.

