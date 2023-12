14 milliárd forintot juttatott a magyar tőzsdére a kormány

A Baross Gábor Tőkeprogram ingatlan- és értékpapíralapok alprogramjai március 1-jén indultak, keretösszegük 164 milliárd forint. A forrásokra 10 hazai, jelentős tapasztalattal, szakmai tudással és eredményekkel rendelkező piaci befektetési alapkezelő 13 alapja pályázott sikeresen. A források folyósítása szeptember közepéig lezárult - derül ki a Nemzeti Tőkeholding közleményéből.

Az értékpapíralapokra fókuszáló, 14 milliárd forintos keretösszegű alprogramban részt vevő alapok az elmúlt három hónap során a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott közép- és nagyvállalatok részvényeibe és kötvényeibe, valamint indexkövető alapokba fektettek be. A magyar tőzsde hivatalos részvényindexe, a BUX-index tavasz óta jelentős emelkedést mutat, a tőzsdeélénkítéshez így egyéb tényezők mellett a Baross Gábor Tőkeprogram is hozzájárulhatott. Az értékpapíralapok alprogramban résztvevő minden alapkezelő sikeresen igazolta, hogy a forrásfelhasználásra vonatkozó szabályoknak, a meghatározott gazdaságfejlesztési céloknak megfelelő befektetéseket eszközölt.

Az ingatlanalapokra fókuszáló, 150 milliárd forintos alprogram keretében a tőkefinanszírozást meglévő ingatlanok energiahatékonysági célú felújítására, zöld vagy megújuló energiaforrást használó ingatlanok építésére, illetve részben megvásárlására fordíthatják az alapok. Emellett a forrásból akár megújuló energiaforrással működő erőművek vásárlása vagy építése is megvalósítható. A befektetési időhorizont az alprogramban két év, de a felhasználás előkészítését már megkezdték a részt vevő alapkezelők: felmérték ingatlanportfólióik energiahatékonyságát és vannak, akik a fejlesztések megvalósításához már bővítették szakembergárdájukat is. Emellett számos együttműködés körvonalazódik magas energiahatékonyságú lakóépületek, logisztikai ingatlanok létrehozására is.

A hatékony forrásfelhasználást az NTH folyamatosan nyomon követi, az ingatlanalapoknál két év után szankciók terhe mellett is ellenőrzi a pályázati kiírás szerinti előrehaladást, az elért eredményeket - derül ki a közleményből.

