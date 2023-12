Gyorsítósávon a Gloster: "Látjuk mindig azokat a lépéseket, amiket érdemes meglépni "

Rekordösszegű szórakoztatóipari megrendelés, előkelő IT-toplistás helyezés, új vállalatfejlesztési program, kilátások – egyebek mellett ezekről a témákról beszélt Szekeres Viktor, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Xtend kategóriájában forgó Gloster igazgatósági elnöke a Portfolio Checklist csütörtöki adásában.

A Portfolio Checklist csütörtöki adásának vendége volt Szekeres Viktor, a Gloster Infokommunikációs Nyrt. igazgatósági elnöke. A cég, amely a Budapesti Értéktőzsde Xtend kategóriájában forog, nemrégiben rekordösszegű megrendelést nyert el a szórakoztatóiparban, és a hazai IT-cégek egy nemrég megjelent rangsorában is előkelő helyet foglal el:

Export árbevétel alapján a szoftverfejlesztési szolgáltatások terén az első helyen áll, a hazai tulajdonú felhőszolgáltatók között a negyedik helyen, az összesített listán pedig a tizenkettedik.

Szekeres Viktor szerint a cég stratégiája, amely három év alatt egy 20 fős kisvállalkozásból vezetett ide, sikeresnek bizonyult, és a Gloster továbbra is előrelátó lépésekkel kívánja folytatni növekedését. A cégvezető úgy fogalmazott: a Gloster csoport jól sakkozik a hazai IT-piacon, előre látják azokat a lépéseket, amelyek segítségével fel tudnak lépni a siker következő lépcsőfokára.

Szekeres Viktor Gloster Infokommunikációs Nyrt., tulajdonos, alapító Szekeres Viktor két évtizede építi az általa alapított informatikai vállalkozást, a Glostert. A cég 2019 óta 10 akvizíciónak köszönhetően cloud és szoftverfejlesztési szolgáltatásokkal egészítette ki Tovább … Tovább Szekeres Viktor két évtizede építi az általa alapított informatikai vállalkozást, a Glostert. A cég 2019 óta 10 akvizíciónak köszönhetően cloud és szoftverfejlesztési szolgáltatásokkal egészítette ki

A podcastben arról is szó volt, hogy a Gloster nemrég bejelentett egy kétéves komplex vállalatfejlesztési programot Level Up néven, amely a teljes cégcsoportra kiterjed, és számos területet érint. A program célja, hogy a menedzsment fókusza a cégérték növelésére irányuljon, amely magában foglalja a pénzügyi innovációkat, a központi treasury létrehozását, valamint a beszerzési és operációs hatékonyság növelését. Továbbá a vállalatirányítási rendszerek egységesítése mellett egy központi CRM, dokumentumkezelő és ügyfélportál kialakítása is tervezés alatt áll, ami javítani fogja a kommunikációt az ügyfelekkel.

Szekeres Viktor szerint ez a fejlesztési szakasz gyakorlatilag gyorsítósávba rakja a céget, a Gloster ugyanis már rendelkezik azzal a kritikus tömeggel, ami szükséges ahhoz, hogy a jövőben is fenntartsa a növekedés lendületét.

Ezt a növekedési stratégiát tovább erősíti a nemrégiben megkötött, egymilliárd forintot meghaladó értékű megbízás a Sony Music-tól, amely további megrendeléseket vonhat maga után.

A cég szintén a napokban bejelentett egy raktár digitalizációs projektet, amely önműködő targonca robotok telepítését foglalja magában. Ezek a robotok mesterséges intelligenciával, saját navigációs képességekkel és fejlett szenzorokkal vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy folyamatosan mozgassák a raklapos árukat a raktárban, alkalmazkodva az emberi jelenléthez és egyéb akadályokhoz.

A makrogazdasági helyzetről Szekeres optimistán fogalmazott, szerinte a Gloster, mint befektetés, továbbra is vonzó maradhat a befektetők számára, különösen, ha a magas kamatkörnyezet enyhülésével a tőkepiacok iránti figyelem ismét növekedni kezd.

A podcast végén arról is szó volt, hogy bár a BÉT Standard kategóriájába való becsengetés a bürokratikus folyamatok miatt késlekedik, a cégvezető bizakodó, hogy hamarosan sikerül elfogadtatni a tájékoztatót, és a részvények átvezetésével a cég tovább növelheti a tulajdonosi értéket.

A teljes interjú meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adásának második felében a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is (a hanganyag közepén lévő könyvjelzőtől):

KÖVESS MINKET

Az interjú és a cikk megjelenését a Gloster támogatta.

Címlapkép forrása: Getty Images