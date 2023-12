Milliárdokat tesznek ebbe a befektetésbe az élelmes magyarok, nem is járnak rosszul

Új mérföldkőhöz ért a befektetési alapok piaca Magyarországon: a kezelt vagyon 13 ezer milliárd forintra nőtt, amelyből közel 1500 milliárd csak július 1. után érkezett az alapkezelőkhöz. Ez azért meglepő, mivel a kormány tavasszal bevezetett, befektetési alapokra vonatkozói szabályai és a szociális hozzájárulási adó miatt arra számíthattunk, hogy a befektetési alapok iránti kereslet visszaesik, mostanra azonban világossá vált: ezen intézkedések nem tudták letörni a növekedést.

Mint ahogy arról már rengetegszer beszámoltunk a Portfolio hasábjain, tavasszal a kormány több alkalommal is szigorított a befektetési alapok mögöttes befektetéseire vonatkozó szabályokon azzal a szándékkal, hogy az alapkezelők által kezelt vagyont az állampapírpiac felé terelje.

Ami azonban nagyobb hatással bírhatott volna a befektetési alapok keresletére, az a július 1-jei hatállyal bevezetett új adó: a szocho bevezetésével a 15%-os kamatadó mellett plusz 13%-os adó is terheli a legtöbb befektetésen elért nyereséget, így a befektetési alapokon szerzett hozamot is. Mindeközben az állampapíron szerzett nyereséget továbbra sem terheli adó. E folyamatokról az alábbi cikkekben írtunk bővebben:

Csaknem 5 hónappal a rendelet hatályba lépése után azonban kijelenthetjük:

a befektetési alapok köszönik, jól vannak, a kezelt vagyon július 1. után is dinamikusan növekedett.

Azaz a szocho sem tántorította el a magyarokat a befektetési alapoktól.

Mennyi lesz 1 millió forintból 1 év alatt? Bruttó hozam 5% 15% 25% Adó nélkül (forint) 1 050 000 1 150 000 1 250 000 Kamatadóval (forint) 1 042 500 1 127 500 1 212 500 Kamatadóval és szochóval (forint) 1 036 000 1 108 000 1 180 000 Nettó hozam szocho bevezetése előtt 4,25% 12,75% 21,25% Nettó hozam szocho bevezetése után 3,60% 10,80% 18,00% A szocho előtti és utáni nettó hozam aránya 118,06% 118,06% 118,06% Ugyanazon nettó hozamhoz szükséges bruttó hozam ezután 5,90% 17,71% 29,51% Forrás: Portfolio-számítás

Új mérföldkő, növekvő hozamok

A számadatokon jól megfigyelhető a kormány idén bevezetett intézkedéseinek hatása: júniusban rekordösszegű, 645 milliárd forintos értékesítéssel zárhatták a hónapot az alapkezelők, és bár júliusban attól tartottak a piac résztvevői, hogy a szocho miatt visszaesés következik be a nettó értékesítést tekintve, ezt a hónapot is kiemelkedően magas, 290 milliárdnyi friss tőkebeáramlással zárták az alapok. Augusztusban is magas, 341 milliárdos tőkebeáramlást könyvelhettek el, majd a szeptemberi és októberi hónap sem alakult rosszul a 268, illetve 256 milliárd forintnyi beáramló tőke mellett.

Bár kissé lassult a piac, az értékesítés novemberben sem alakult rosszul: összességében 212 milliárd forintnyi befektetési jegyet tudtak eladni az alapkezelők.

Az októberrel ellentétben pedig most a hozamok is kifejezetten jól alakultak, így a befektetési alapokban kezelt vagyon összesen 362,5 milliárd forinttal, azaz 2,8%-kal növekedett.

E növekedés pedig így már ahhoz is elég volt, hogy a kezelt vagyon átlépje a 13 ezer milliárd forintos szintet: november végén egész pontosan 13 318 milliárd forinton állt. A befektetési alapok népszerűségének növekedésében nincs megállás: 2022 márciusa óta nem volt olyan hónap, amikor csökkent volna az alapokban kezelt vagyon.

Még mindig tarolnak a kötvényalapok

A november az egyes alapkategóriák értékesítését tekintve nem hozott túl sok meglepetést: a 11. hónapban is a kötvényalapok teljesítettek a legjobban, az októberinél több, 179 milliárd forintos értékesítéssel zártak.

A második helyen jócskán lemaradva a zártkörű alapok állnak 24,4 milliárd forinttal, de 22,1 milliárddal az abszolút hozamú alapok is felfértek a dobogóra. Novemberben jelentős kiáramlást tapasztalhattak az alapkezelők a vegyes alapokból, de az év utolsó előtti hónapját megsínylették a pénzpiaci, származtatott és ingatlanalapok is.

A fenti adatok pedig így egyben azt is jelzik, hogy tovább mélyült a szakadék a kötvényalapok és az azt követő kategóriák között: a 4 859 milliárdos vagyonnal egyik alapkategória sem tudja felvenni a versenyt, a második helyezett, az ingatlanalapok kategóriája „csupán” 2010 milliárd forintos vagyonnal rendelkezik.

A harmadik helyen a vegyes alapok állnak 1743 milliárd forintos vagyonnal, őket körülbelül 400 milliárd forinttal lemaradva követik a zártkörű alapok. Idén az abszolút hozamú kategória is nagy bővülést tudott elérni, már 1300 milliárd forint felett állnak.

Az előbbi adatok fényében egyáltalán nem meglepő, hogy az idei nettó összesített értékesítésben is hatalmas előnnyel vezetnek a kötvényalapok, e kategória idén 1833 milliárd forintot vonzott be a befektetőktől. Ez azt jelenti, hogy csak idén több friss tőke érkezett a kötvényalapokba, mint 2019 és 2022 között összesen,

ráadásul arra is van esély, hogy decemberben a kötvényalapok idei értékesítése átlépi a 2000 milliárd forintot is.

Hozamok szempontjából eddig egyáltalán nem jártak rosszul a befektetők: 2023 januárja és októbere között az árupiaci alapokkal lehetett a legnagyobbat kaszálni (11,61%), - igaz itt egy alap van, az OTP Föld Kincsei alap, amely kiugró hozamot ért el, annak ellenére, hogy nagyrészt (80% felett) bankbetétben tartja a pénzét.

Második helyen a részvényalapok állnak 11,08%-kal, a dobogó utolsó helyére pedig a vegyes alapok kerültek 10,35%-os hozammal. Legkevesebbet a tőkevédett alapokkal lehetett keresni eddig idén, ugyanakkor pozitív trend, hogy egy kategória sem ért el 11 hónap alatt negatív vagyonarányos átlaghozamot.

