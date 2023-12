Pár napod maradt, hogy legombold állam bácsit, itt vannak a határidők

Kiderült, idén meddig lehet megnyitni és befizetni nyugdíjcélú megtakarításba, hogy még biztosan érvényesíthető legyen a 2023-ra szóló 20 százalékos adójóváírás, ami megtakarítónként - nyugdíjbiztosítással, nyugdíjpénztárral és NYESZ-szel egyidejűleg - akár a 280 ezer forintot is elérheti.

A Grantis szakértői összefoglalták, melyik pénzintézetnél mik az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges leadási határidők. Bár a szerződések beérkezése a biztosítókhoz és a pénztárakhoz sok helyen még az év utolsó napjáig is lehetséges, a befizetések határideje között már jelentős eltérések lehetnek, sőt nemcsak a napra, de még az órára is érdemes figyelni. Az is számít, hogy postai úton, bankkártyával vagy banki átutalással történik-e a díjfizetés, esetleg közvetlenül a bankban és melyik bankban.

A független alkuszcég szakértője, Végh Nóra arra is felhívta a figyelmet, hogy az átfutási idővel is kalkulálni kell, azaz hogy a biztosítóba, pénztárba meddig kell beérkeznie az összegnek. Azzal is célszerű számolni, ha a postai befizetést választjuk, hogy év végén általában túlterheltek szoktak lenni a posták, így a feladást nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni. Van biztosító, ahol korábban zárnak, de a legtöbb pénzintézetnél év végéig még elindítható a folyamat, illetve pótolható a meglévő számlán az adójóváírás maximalizálásához szükséges összeg.

