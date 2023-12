Egyre fényesebben csillog az arany, jöhet a történelmi csúcs?

Kamatvágásokkal kapcsolatos várakozások: az amerikai munkaerőpiac már a lehűlés jeleit mutatja, de az inflációs számok is meggyőzőek voltak az Egyesült Államokban, ezek annyira meggyőzték a piaci szereplőket, hogy már a jövő év első felére kamatvágást áraznak, így nem meglepő módon a dollár is komoly gyengülést mutatott mostanában, ami egyben aranyár-emelkedést is jelent.